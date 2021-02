Marta pasa del odio al amor con Léster en El Debate de ‘La isla de las tentaciones’

En el último debate de La isla de las tentaciones 3, había una pregunta para los espectadores. Léster y Marta iban a hablar, pero podían hacerlo desde la distancia o en plató. Un rotundo 70% de los votos permitieron a la concursante salir de su aislamiento, en su piso de Solos, para verse las caras con su ex.

Léster tuvo que ver, primero, todo lo que Marta había dicho sobre él en el reality. Sobre si es poco o mucho lo que Marta ha hablado de él, Noel Bayarri, con el que ella está compartiendo el programa, lo tiene claro: “Nosotros aquí tenemos un montón de horas, hablamos todo el rato y nos conocemos y hacemos muchas bromas y sí, es verdad que hacemos muchos comentarios sobre Léster. Tenemos una foto aquí, preciosa, que hemos imitado para mtmad…”.

Según Noel Bayarri, Marta está más pacífica con Léster y Patri tras el anuncio del embarazo. Pero la relación entre ellos sigue siendo complicada. Sobre el seguimiento que Léster está haciendo de su ex en el reality, ha sido claro: “La verdad es que siento comunicarle a Marta que no he podido ver su magnífico reality, que no estoy para ella. Estoy en la playa disfrutando con la persona con la que estoy y no he escuchado nada de lo que ha dicho”.

“Disfrutando de la playa, no. Disfrutando de los stories que grabas criticándome”, respondía ella todavía desde la casa. “Te hubiera quedado mejor el de payasa. No necesitas disfraz, que tienes careta todo el día”, contestaba él.

Reencuentro cara a cara

Y ese tira y afloja es el que han mantenido durante su encuentro en plató. Él no acaba de creerse que a ella no le haya afectado el anuncio de su futura paternidad.

“Estuve once años con ella y sí le hubiera dicho a la cara ‘mira sí, me molesta’. No porque quiera estar contigo, me molesta porque llevamos once años juntos, hace unos meses que lo hemos dejado, vas a tener un hijo con otra persona, es una cosa que me impactaría, me chocaría. Pero no haría el show que hace, el drama que hace, la mentira que está montando y el ridículo que hace en general”, decía.

“A mí no me afectó que Patricia esté embarazada, para nada me afectó, te lo prometo, pero yo, sinceramente, y me lo han dicho muchos amigos que tenemos en común. Yo cuando te vi la cara cuando me diste la noticia…sí que vi…”, empezó a decir sin rematar la frase, “me alegro y espero que te salga bien y en el fondo creo que hasta puedes llegar a ser buen padre, no buen novio, pero sí buen padre…”, decía ella que reconocía que Léster está en el podio de sus críticas.

Declaración de amor

“¿Tú me quieres?”, le preguntó Marta. “Yo claro que te quiero”, contestó él. “Yo también”, dijo ella visiblemente emocionada. “Y entonces, ¿por qué me das tanto por culo?”, preguntó él. Ya, sin poder contener las lágrimas, Marta lo dejó claro: “En el fondo yo le quiero”.

Pasar del odio al amor "en cero coma": by Marta Peñate 😅 #TentacionesDBT4 👉 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/i8quSZDCIw — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) February 16, 2021

Pasa de la discusión al llanto en nada. “Estoy mal porque hemos terminado tan mal después de once años. Yo a ti ya no te tengo mucho cariño, la verdad, son sentimientos encontrados, pero a tu familia la quiero. Quiero a tu madre, quiero a tu hermana, quiero a tu sobrino como si fuera mi sobrino…”, explicaba.

Y en esa especie de reconciliación tocó despedirse: “Sé que vas a ser buen padre, a Patricia le deseo lo mejor durante todo el embarazo. No sé cuánto tiempo voy a estar en el piso de Solos, pero que te deseo lo mejor, de verdad. Y dale un beso a tu familia de mi parte”.

Y muchos creen que en esa forma que tiene Léster de mirar a Marta, queda todavía mucho amor. Sobre todo cuando no es capaz de asegurar que el amor de su vida vaya a ser Patri.