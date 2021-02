Dulceida asegura que, si fuese anónima, se iría “a una playa en hora punta a hacer topless”

Aida Domenech, más conocida en internet como Dulceida, ha creado a partir de una imagen en redes sociales, un “imperio”. Este, formado por su propia marca, una agencia que trabaja con 26 diversos perfiles y su contenido propio con el que arrasa. Ella se ha sentado con Mara Torres en El Faro de la SER con el seudónimo La Sirena porque como ha explicado, su relación con la magia y el mundo irreal le llama mucho la atención.

Haciendo un repaso por su infancia, sus veranos en el camping al lado de la playa y la música que sonaba en su casa, que, por cierto, era sobre todo Mecano siendo Hijo de la Luna su favorita, llega al presente.

Ella reniega de la palabra ‘influencer' porque desde que alguien la invento “ha venido con muchas cosas malas detrás, con un desconocimiento, hay mucha gente que se hace llamar influencer y para mí no lo son. Para mí es alguien que crea su contenido para su público, su comunidad ya sean dos seguidores o un millón”.

“Crea un contenido, entretiene y tiene unos valores importantes, que tiene un mensaje detrás, que trabaja muchísimo y es todo lo contrario a hacerte una foto, ir a todos los sitios gratis, que te regalen ropa, para mí esto es lo de menos de mi trabajo”, justifica su opinión ella que lleva desde 2008 en ello.

Dulceida afirma que si fuese anónima se iría “a una playa en hora punta a hacer topless”

Dulceida se sincera sobre su relación con Alba Paul Ferrer, con la que ha sido muy abierta desde el principio, y cuenta cómo se dio cuenta de lo mucho que afectaba a sus seguidores. “Una de las cosas más bonitas que me pasa con mis seguidores es que me los encuentro y me vienen y me cuentan sus historias y me dicen que gracias a mí se han dejado llevar”, cuenta ella a Torres.

Pero por supuesto, esta fama y popularidad tiene su lado negativo y asegura que si fuese anónima se iría a la playa, “a hora punta, cuando hubiese mucha gente y hacer topless”.

“Parece absurdo, pero haría eso”, sentencia Dulceida sobre su deseo.