¿Por qué tu lavadora no quita las manchas? La OCU analiza 10 posibles errores al hacer la colada

Seguramente te has preguntado en alguna ocasión por qué la ropa que metes en la lavadora sigue saliendo con manchas en algunas ocasiones. Si sientes que te has equivocado comprando tu electrodoméstico, no te pongas nervioso porque no toda la culpa es de la tecnología. La Organización de Consumidores y Usuarios ha elaborado un listado con los 10 fallos más habituales que solemos cometer a la hora de hacer la colada.

Si buscas una respuesta lo más rápida posible y no quieres leerte este decálogo, el resumen es que pruebes a limpiar tu lavadora de arriba a abajo (juntas, cal, tambor) con productos específicos y que sigas todas las recomendaciones de los fabricantes, es decir, la temperatura de la ropa, las revoluciones de la lavadora y la cantidad de detergente.

Pero si tienes algo de tiempo te recomendamos leer los 10 fallos que la OCU asegura que cometemos al utilizar la lavadora. Echando un vistazo, el que escribe el artículo tiene que reconocer que falla en al menos 5 de 10.

1. Utilizar quitamanchas previo al lavado: Si metemos en la lavadora una prenda con una mancha sin tratarla antes, es probable que cuando la saquemos la mancha siga ahí. Además, el calor al secar la prenda la podría fijar más. Lo mejor es usar un quitamanchas o detergente concentrado y lavar la ropa a la máxima temperatura que permita su etiquetado.

2. Demasiada carga en el tambor: Durante el lavado, la ropa debe poder moverse libremente en el tambor para que la lavadora pueda efectuar su acción mecánica. Si llenas demasiado el tambor, el lavado no será eficiente. Lo mejor es que queda una mano de espacio libre en la parte superior.

3. Separar la ropa: Si se separan las prendas según el color podremos utilizar mayor temperatura de lavado en algunas prendas para así garantizar un lavado adecuado.

4. Tipos de ropa: Las pequeñas prendas suelen introducirse en las más grandes impidiendo un lavado correcto. Es por ello que es recomendable introducir en una bolsa de malla la lencería y las prendas más pequeñas, como los calcetines, para asegurar que no se pierdan ni se enreden con el resto de la ropa.

5. La cantidad adecuada de detergente y suavizante: El detergente debe usarse en la cantidad justa, en función de la suciedad de la ropa y la dureza del agua. Si es escaso, la ropa no se lavará bien. Si te pasas de detergente o de suavizante, el exceso de producto puede dejar manchas y restos en la colada. Las cantidades que indica el fabricante estan ahí por algo.

6. Lejía en su justa medida: Es un producto agresivo para los tejidos y para la propia lavadora. Si la usas de manera habitual, tu ropa se va a deteriorar más rápido. Su uso no es recomendado salvo para desinfectar o en casos muy específicos

7. Lavar en agua fría: Si lo haces, deja de hacerlo. Es bueno para el medio ambiente pero malo para tu ropa. El agua fría suele dificultar la acción del detergente. Es posible que las manchas no salgan bien y que queden olores, haciendo que tengas que volver a lavarlas algunas prendas. La temperatura que indica el fabricante de ropa está ahí por algo.

8. Pasarse con el centrifugado: Centrifugar a muchas revoluciones puede perjudicar los tejidos de algunas de tus prendas. La recomendación para el algodón es a alta velocidad pero para tejidos sintéticos con 900-1000 revoluciones es suficiente.

9. No vaciarla pronto tras el lavado: La ropa mojada si se deja durante demasiado tiempo coge olor y hace inútil el lavado. Algunos modelos de lavadoras permiten programar la hora de lavado.

Poner la lavadora no es tan fácil como parece. Y hay errores que pueden hacer que se estropee la ropa o se averíe el aparato:

➡️Sobrecargar la lavadora

➡️No usar la cantidad adecuada de detergente y suavizante

➡️Lavar en agua totalmente fría. Más inf. ⬇️ https://t.co/YDNJzUThwF — OCU (@consumidores) February 16, 2021

10. No limpiar la lavadora: No importa si tu lavadora es de carga superior o frontal o si tienes una lavadora-secadora. Es probable que termine acumulando suciedad en las gomas, que tenga problemas para evacuar el agua o que el detergente no se distribuya bien. Hay infinidad de productos para garantizar la completa limpieza de la lavadora.

Si no te has sentido identificado con ninguno de los 10 puntos anteriores y has revisado recientemente la instalación de tu lavadora, quizá sí que el problema pueda ser la lavadora.