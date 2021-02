Harry Styles y Olivia Wilde dan un importante paso en su relación

El cine ha unido a Harry Styles y Olivia Wilde. El británico forma parte del elenco de Dont Worry Darling, la película dirigida por la propia Olivia. Lo que ellos desconocían es que acabarían convirtiéndose en uno de los romances más mediáticos del 2021.

Después de mostrarse públicamente ante las cámaras, la pareja parece haber tomado una nueva e importante decisión en su relación. Y es que han decidido vivir bajo el mismo techo.

Los medios británicos, como el Daily y el Mirror, han compartido las imágenes en las que Olivia se marcha con diversas maletas desde su antigua casa a la del británico en Los Ángeles. Pero eso no lo es lo más curioso, y es que las imágenes fueron captadas en el Día de San Valentín. ¡Un gesto de lo más romántico!

Aunque no fue del todo romántico para su ex Jason Sudeikis, quien además es el padre de sus dos hijos. El actor podría no estar pasándolo del todo bien tras la decisión tomada por su exprometida.

Lo cierto es que vivir bajo el mismo techo es un paso que tanto Olivia como el ex integrante de One Direction habían considerado a principios del 2021. Según informó el diario The Sun, ambos estaban tomando su relación cada vez más en serio. Tanto es así que estuvieron conviviendo en la casa de James Corden en Palm Springs durante el rodaje de la película. Y no solo eso, sino que el británico conoció a los dos hijos de su chica.

Olivia solo tiene bonitas palabras para Styles. Basta con leer la dedicatoria que la actriz ha compartido en su cuenta de Instagram, en la que además confiesa todo lo que le gusta (profesionalmente) de él. "Se ha lanzado de lleno con humildad y cariño, y nos ha sorprendido con su talento, calidez y habilidades para conducir marcha atrás", dice Wilde entre sus palabras.

Parece que lo de ambos artistas va muy en serio. ¿Cuál será el siguiente paso?