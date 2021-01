Harry Styles y Olivia Wilde, la pareja sorpresa de 2021

Harry Styles y Olivia Wilde parece que han visto como sus caminos personales y profesionales se han terminado por entrelazar (ya veremos si de manera definitiva). La prensa rosa ha publicado una fotografía de ambos juntos y muy acaramelados en una boda.

La primera pareja sorpresa de 2021 ya está llenando titulares en los medios de comunicación de todo el mundo después de que las imágenes hayan visto la luz. De momento ni el músico ni la actriz y directora han dicho ni una sola palabra ni en un sentido ni en el otro.

Pese a no tener confirmación ni desmentido, parece complicado poder explicar las fotografías de Harry Styles y Olivia Wilde cogidos de la mano durante todo un fin de semana en un rancho en San Ysidro, en Montecito (California, Estados Unidos) donde se celebró la boda del amigo en común de ambos, Jeffrey Azzof.

La ceremonia, oficiada por el propio ex One Direction, contó con apenas 16 invitados entre los que figuraba la feliz pareja Styles-Wilde. Page Six dió la exclusiva. La revista People ha querido poner fecha al inicio del romance: "Se mostraron muy cariñosos entre ellos, cogidos de la mano. Se les veía muy felices. Llevan saliendo desde hace unas semanas".

Según esas fuentes, la pareja habría comenzado a salir tras conocerse en el rodaje de la película Don't worry darling, dirigida por Olivia Wilde y con Harry Styles en el reparto. La diferencia de edad entre ambos no parece que sea un impedimento aunque una vez desvelada la noticia habrá que ver cómo resiste la pareja la presión de los medios.

Lo sentimos, sobre todo, por Miley Cyrus, aunque estamos seguros que la intérprete no estará mucho tiempo en el 'mercado de solteros'.

El 2021 ha comenzado con mucho movimiento para el británico. Harry Styles se ha puesto en modo blanco y negro con una estética vintage que nos recuerda a los programas musicales de los años 60, para unir fuerzas con Phoebe Waller-Bridge, la creadora de la exitosa serie Fleabag, en el vídeo de Treat people with kindness.