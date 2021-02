El regreso de Martes y Trece: “Nos hemos tirado 25 o 30 años diciendo gilipol***es”

Martes y Trece han vuelto. O al menos lo hicieron durante unas horas en el programa La hora D que presenta y dirige Dani Rovira. El actor y cómico quiso contar en su programa con una de las parejas cómicas más reputadas de nuestro país y no defraudaron.

Millán Salcedo y Josema Yuste volvieron como Martes y Trece para enfrentarse a las cámaras de la televisión pública y reivindicar su figura dentro de la comedia española. No podía faltar su inolvidable sketch de las empanadillas de Móstoles por el que el presentador quiso preguntarles.

Para el andaluz, no es de sus mejores momentos televisivos aunque sí sea el más popular. "Yo sí creo que es de lo mejor que hemos hecho. Es un grandísimo sketch porque lleva un tempo, un ritmo y un in crescendo que es brutal" le contestaba Josema Yuste. "Aguantar durante ocho minutos en un primer plano poniendo esas caras con tan solo una voz en off de fondo me parece genial".

Humor de otra época que ha llegado hasta el presente como demostraron Millán y Josema grabando un pequeño diálogo como promoción para 'cebar' el programa. Con su característicos estilo repleto de juegos de palabras y situaciones absurdas, ponían punto y final al regreso temporal de Martes y Trece.

"¿De qué estábamos hablando?". "Y yo qué sé... Si nos hemos tirado 25 o 30 años diciendo gilipol***es y hemos vivido de p**a madre". El dúo cómico cerraba así su participación en el progrmaa La hora D dejando a toda una generación con la sonrisa en la boca.Aguantar durante ocho minutos en un primer plano poniendo esas caras con tan solo una voz en off de fondo me parece genial".

Durante el espacio, Dani Rovira no quiso entrar en la polémica tras las controvertidas declaraciones de Josema Yuste el pasado mes de abril de 2020 por las que fue muy criticado.