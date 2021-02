Así es Seray Kaya (Sirin en la serie Mujer): de su pasado como maquilladora a su éxito como actriz en Antena 3

Una villana de telenovela, si hace muchas perrerías, se queda en el imaginario colectivo. En Mujer, la serie que arrasa en Antena 3, hay muchos, pero seguro que los espectadores de la serie turca no olvidarán jamás a Sirin.

Al igual que Bahar y Sarp, el personaje es muy popular entre la audiencia de la ficción y eso ha hecho que la actriz encargada de interpretar a esta mujer maquiavélica, Seray Kaya, haya ganado muchísima proyección tanto dentro como fuera de Turquía. Sirin le ha dado la fama y ahora todo el mundo quiere saber cosas sobre ella.

El día que Sirin llegó a la vida de Seray

En una entrevista para Diez Minutos, Seray Kaya cuenta que cómo se sintió muy pronto atraída por el carácter de Sirin. Le parecía todo un reto meterse en la piel de alguien con esa personalidad arrolladora, aunque se sentía totalmente preparada para ello gracias a un trabajo de investigación que hizo hace muchos años.

"En 2012 escribí una historia para un cortometraje sobre una niña esquizoide, que me llevó un gran trabajo de investigación. El proyecto no salió y lamenté que mi esfuerzo se desperdiciara, pero no fue así, Sirin me estaba esperando y por fin cumplí mi sueño", explica.

De maquilladora a estrella turca

Aunque ahora es una de las estrellas turcas más importantes del momento, Seray Kaya no siempre quiso ser actriz. Ella era maquilladora y formar parte del show business fue lo que despertó su curiosidad por la interpretación.

"Empecé a trabajar para una peluquera a los 14 años y estuve casi ocho. Maquillaba a artistas y, aunque amaba lo que hacía, descubrí que mi fascinación por la interpretación era mayor. Así que los fines de semana también asistía a cursos de actuación y me presentaba a audiciones", afirma. "Estuve dos años hasta que me contrataron en la serie Huzur Sokagi, en 2012, y tuve que dejar mi trabajo".

El maquillaje le sigue entusiasmando, aunque ella asegura que prefiere ir al natural. Le gusta retocar a sus compañeros de reparto y dice que algún día lanzará su propia marca de cosméticos: "Cuando maquillo a mis compañeros en las grabaciones me doy cuenta de que lo echo de menos. Tengo planes para lanzar mi propia marca de belleza, estoy esperando el momento adecuado".