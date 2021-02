Karol G, Anuel AA y J Balvin compiten con Ava Max por un puesto en la lista este sábado

El viernes pasado Karol G estrenó tema y al día siguiente se convertía en candidato a entrar en la lista de LOS40. Se trata de Location, una colaboración explosiva de la colombiana con Anuel AA (su pareja) y J Balvin. Fue recibido con clamor: en menos de 24 horas, el vídeo se posicionó en el número uno de Tendencias YouTube, sumando más de dos millones de reproducciones (una semana después, supera los 23 millones). Su rompedora estética de fantasía, cercana al western, seguro que ha tenido algo que ver.

Poder latino en estado puro es lo que destila esta canción, de la cual Karol G ha declarado: “Location está hecha para todas las personas que quieran celebrarse, amarse a sí mismos y vivir su vida a sus términos, sin rendirle cuentas a nadie”. La parcera parece dispuesta a repetir el éxito que cosechó a primeros del año pasado con Tusa, su dúo con Nicki Minaj, que fue número uno de la lista tres semanas. De momento, puede ingresar en el chart si recibe apoyos suficientes con el HT #MiVoto40.

Ava Max ha sido una de las grandes protagonistas de la lista en los últimos meses. A lo largo de 2020 llegó al número uno en cinco ocasiones con dos canciones distintas: Tabú, con Pablo Alborán (tres semanas) —premio al Mejor Videoclip en LOS40 Music Awards—, y Kings & queens (dos). Precisamente este último tema sigue en lista, y podría convivir con el nuevo single de Amanda, My head & my heart, candidato también de cara a este sábado. Ojo, no confundir con otra canción de título muy parecido: Head & heart, de Joel Corry y MNEK.

Noveno single del primer álbum de Ava (Heaven & hell), su melodía te resultará familiar: recurre a la base de Around the world (La la la la la), de ATC, grupo alemán de eurodance de principios de los noventa (versión, a su vez, de Pesenka, de Ruki Vverh! (1998), grupo de techno pop ruso. Quizá por ese antecedente, el tema de Ava está teniendo muy buena acogida sobre todo en los países del Este, como Rusia, Bulgaria y Hungría. Si quieres que encuentre un hueco en la lista, dale tu apoyo con el HT #MiVoto40AvaMax.

¡Suerte a todos!