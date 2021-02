En tan solo unos meses, en septiembre, el disco más importante de la trayectoria de Nirvana y uno de los clásicos del grunge, Nevermind, cumplirá 30 años. Sin Kurt Cobain como vocalista, el grupo no tuvo fuerza para continuar, y aún está por ver si el resto de los miembros de la banda tienen preparado algún evento o lanzamiento especial para conmemorar esta fecha tan especial.

Lo que sí ha quedado claro en los últimos días es que la chispa que une a los sobrevivientes de Nirvana sigue viva. El grupo de Seattle no está definitivamente acabado, y siguen reuniéndose para tocar. Así lo han confirmado en el programa de radio Howard Stern para hablar del nuevo disco de Foo Fighters, Medicine at midnight. Dave Grohl y Pat Smear contaron que pese al tiempo transcurrido y a la ausencia de Kurt Cobain todavía se reúnen algunas veces con el bajista Krist Novoselic para revivir a Nirvana, aunque sea en privado y estrictamente para ellos.

"De vez en cuando, Krist, Dave y yo nos juntamos y tocamos como si fuéramos Nirvana. Así que no es algo que eche de menos, porque lo hacemos", dijo Smear, que formó parte de la banda como segundo guitarrista en 1993, para tocar en conciertos en vivo y para grabar posteriormente In utero y Unplugged in New York. "Si estamos juntos en la misma ciudad, o lo que sea, nos juntamos y tocamos", agregó el músico.

Por su parte, Grohl dio más información acerca de estos encuentros íntimos, y aseguró que algunas de las canciones que han salido de ahí se encuentran grabados. Eso sí, como ya ha asegurado en algunas otras entrevistas, el músico reconoce que siguen sin escuchar discos de Nirvana, porque aún sigue siendo algo muy doloroso para ellos.

Los miembros de Nirvana siguen quedando para tocar juntos

El mejor de una generación

Es muy habitual para Dave Grohl hablar de sus experiencias en Nirvana durante su promoción para dar a conocer el nuevo disco de Foo Fighters. En un podcast grabado para Apple Music, ha vuelto a referirse a los orígenes de la banda, a su final, y por qué cree que los íconos del grunge seguirían haciendo música hoy día si Kurt Cobain todavía siguiera vivo.

"Uno de los más grandes desamores de mi vida que Kurt no esté todavía aquí para escribir más canciones increíbles, porque es bastante claro que fue bendecido con un regalo", dice Grohl. "Creo que es seguro decir que fue el mejor compositor de nuestra generación. Estoy muy orgulloso de poder decir que fui su batería y que toqué sus canciones todas las noches".