Lola Índigo, Bebe, Cristina Pedroche y Nieves Álvarez comparten una sesión de fotos con mucha complicidad

Con una copa de vino, una corona en la cabeza y mucha complicidad con sus amigos es como ha vivido La Condesa una sesión de fotos con la que Vanity Fair ha decidido celebrar sus 10 años de trayectoria. Una sesión en la que le han acompañado Lola Índigo, Cristina Pedroche, Nieves Álvarez y Bebe. Eso en el terreno femenino porque la diseñadora también tiene una clientela masculina muy musical. Leiva y Dani Martín no han querido perderse esta celebración.

“Marina Conde celebra el décimo aniversario de su firma entre amigos. Esos que, como Leiva —uno de sus primeros clientes—, han convertido sus chaquetas inspiradas en la estética de The Beatles o The Rolling Stones en un mito 100% español. Dani Martín, Bebe, Cristina Pedroche y Lola Índigo, también fans incondicionales de la marca, nos cuentan su historia con La Condesa”, escribía la cabecera de estilo sobre este aniversario.

Admiración y cariño

“Llevamos sus prendas con orgullo y porque nos gustan. Es una buena manera de juntarnos todos esos que llevamos su ropa porque nos encanta y porque nos representa”, asegura Dani Martín. Tanto él como Leiva han lucido sus chaquetas.

Tal vez el pionero de este fenómeno entre los músicos fue Leiva. “Mi primer recuerdo de La Condesa fue en 2010 que hablé con ella para hacerme una chaqueta muy Jimi Hendrix y ya, el primer momento, entendí que íbamos a ser amigos irremediablemente”, recuerda sobre su encuentro hace más de diez años.

De hecho, el músico madrileño ha sido uno de sus mejores escaparates. “Yo soy fan de su trabajo, me enamoré de una de sus chaquetas en cuanto la vi y yo que soy muy insistente… yo creo que la llevaba Leiva, y dije, ‘yo quiero una’”, confiesa Nieves Álvarez.

Otra de sus clientas más fieles es Bebe que, si lo dejaran en sus manos, sabría cómo celebrar a lo grande este décimo cumpleaños. “Como lo estamos celebrando me parece maravilloso, me parece que se lo ha ganado y todo el equipo, además. Me encantaría que lo pudiéramos celebrar y ella pudiera bailar y nosotros pudiéramos bailar al aire libre, con la música muy fuerte y preciosa, un día entero, por el día y la noche, todos juntos y toda la gente que ella quiere, además. Y con besos y abrazos, libres como pájaros”, cuenta.

Lola Índigo, entre mujeres

La Condesa también ha vestido a Lola Índigo. Ella no ha dudado en contar cómo fue su primer encuentro. “Ella contrató bailarinas para su desfile. Recuerdo que era un desfile todo rosa y contrató también un cantante. Yo llevaba mucha pluma y fue todo muy glamuroso y bonito y guardo un recuerdo muy bonito de conocerla y del desfile”, hace memoria.

Ha querido compartir en sus redes algunas de las fotografías de esa sesión tan llena de buen rollo y no han faltado comentarios de sus amigos.

Belén Aguilera: Uff

Eva B: vaya amiga ai

Rafa Méndez: 😍😍😍😍😍😍

Nieves Álvarez: Qué lujazo compartir foto con vosotras !!!😘😘

Mario Jefferson: Ay bebe ❤️❤️❤️

“No se me ocurre mejor celebración para La Condesa en estos 10 años que esta sesión de fotos que ha sido maravillosa, super divertida, en la que hemos estado todos los que la queremos, la admiramos y la apoyamos. Me parece una celebración maravillosa y que vengan muchísimos años más”, añadía Cristina Pedroche.

Empieza una nueva década para la diseñadora.