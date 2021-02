Mónica Hoyos se entera en ‘Sálvame’ de que su actual novio está en busca y captura

Mónica Hoyos ha vuelto a Sálvame, quería hacer las paces con el programa después de desaparecer un tiempo tras los duros enfrentamientos que protagonizó. También quería hablar de la okupa que tiene en su piso de Madrid, pero lo que no podía imaginarse es que iba a conocer la cara oculta de su nuevo novio.

Jorge Javier Vázquez le preguntó si estaba saliendo con alguien y ella aseguró que estaba conociendo a una persona desde hace tres meses y que le parecía una buena persona. “Venir aquí es como ir al psicólogo en público”, decía ella.

“El programa ha recibido informaciones relativas a la persona que estás conociendo, varias informaciones”, le anunciaba Jorge Javier. Mónica se mostraba reacia y preocupada. Insistía en que este hombre no es un personaje público y prefería que lo que tuvieran que decirle sobre él lo hicieran en privado. Pero, es Sálvame, y si hay un trapo sucio que sacar, ¿por qué guardarlo?

“Me parece una buena persona. Estoy viendo la posibilidad de tener un futuro con ella”, admitía ella. Tal vez después de lo ocurrido en el programa haya cambiado de idea. El presentador le dijo que había un vídeo que tenía que ver sobre el Señor Sánchez. Luego rectificaba y aseguraba que sólo iban a poner el audio para no ver ninguna imagen de él.

Información comprometida

Un informante anónimo desveló el estado de este hombre: “Está en búsqueda y captura. Sé que se lo llevaron detenido una vez, por algún error administrativo, lo acabaron soltando. Se hace llamar Alejandro Sanz, pero su nombre real, el que aparece en la documentación es Asraf. Se hace pasar por una persona que tiene mucho dinero. Va estafando a la gente y con el dinero que estafa, se lo gasta”.

La fuente que ha contactado con Sálvame piensa “que puede llegar a estafar a Mónica”. Dio detalles de su modus operandi: “Actúa como si fuera un agente inmobiliario. Como viene de gente pudiente, se conoce con alguien vinculado al mundo de la política, con alguien que está vinculado a famosos, tiene una carta de presentación importante”.

Una persona con la trayectoria delictiva de la que le acusan debería estar encarcelado, pero el informante asegura que “no está en la cárcel porque no lo encuentran, no tiene domicilio”.

“Estoy un poco alucinando”, confesó Mónica tras escuchar esta conversación. “Lo conocí a través de una amiga en Madrid, en un restaurante”, desveló. “Tiene sus negocios… Yo no entro allí”, añadió dejando caer que lo de los asuntos inmobiliarios no le resultaba desconocido.

Varias fuente implicadas

Gustavo González aseguró que tenía esta información desde hace un par de semanas: “Un compañero me pasa la información que había tenido problemas con la justicia y que estaba en busca y captura. No lo he podido contrastar, pero me dicen que sí que hay papeles”.

Ahí no quedó la historia porque Kiko Hernández sacó a relucir una noticia publicada por Europapress en 2015 en la que supuestamente aparecían fotos de esta persona en un juicio. “Doce años de cárcel para un exempleado del Deustche Bank que estafó millones con las cartas nigerianas. Pone que tiene busca y captura por más de 100 estafas”, leía en voz alta.

“Él es un empresario. Yo no pregunto más. No estoy pensando en cuanto dinero tiene. Tendrá sus cosas y sí me hablado de hacer negocios, pero nunca bajo ningún tipo de presión”, recalcaba Mónica Hoyos que acabó escribiendo a su novio que le respondía inmediatamente que fue absuelto de esas acusaciones.