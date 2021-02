Cristinini hace que Thais Villa y El Gran Wyoming conozcan el ASMR

Cristina López es la única mujer del top 10 de streamers de nuestro país. Más conocida como Cristinini, ha estado charlando un poco con Thais Villa, de El Intermedio, que intentaba averiguar, un poco, en qué consiste su trabajo.

Y es que, a día de hoy, en el que plataformas como youtube o Twitch están poniendo en jaque el concepto de televisión convencional y en el que los streamers están cogiendo estatus de celebrities, todavía queda mucha gente que desconoce y juzga este mundillo.

Si Ibai Llanos empieza a estar omnipresente, en el ámbito femenino, Cristinini es la más popular. Así que, no ha dudado en explicarle a la colaboradora que “un streamer es una persona que está en su casa, se graba con su cámara, y hace directos, como cualquier directo que pueda tener alguien en televisión, pero tú en tu casa con tu propia producción. Eres tú el que produces, eres tú el cámara, eres tú el que hace el guion, eres tú el que hace la iluminación…eres tú todo. Unos se dedican a jugar a videojuegos, otros hablan con sus seguidores, otros ven series… cada uno su temática”.

Los que piensan que ponerse a hablar o jugar delante de un ordenador durante horas no es un trabajo es porque no sabe todo lo que hay detrás de esos directos. “Hago cada día unas 7 u 8 horas de directo, el día que menos. He llegado a hacer 16 horas cascando”, confesaba. Además, ha querido dejar claro que su trabajo no acaba cuando apaga la cámara, que hay mucha preparación detrás.

Descubriendo el ASMR

Para todos aquellos que estén pensando en probar en esto de los streams, ella tiene unos consejos claros que le ha dado a Villa. Lo primero es “comprarte una cámara, un ordenador potente y una silla gamer”. Cuando uno pasa tantas horas sentado, es importante la silla.

Por si todas estas lecciones fueran pocas, también le ha explicado un concepto totalmente desconocido para ella y que cada vez es más tendencia en estas plataformas. “Hay mucha gente que hace ASMR, ¿sabes lo que es?”, le preguntaba. “Es gente que se dedica a hablar muy bajito, con mucho silencio y tiene un micro muy especializado y hace ruiditos”, explicaba.

“Para hacer ruiditos nunca es tarde”, admitía Villa que no descarta probar algún día. El que ha probado, de momento, es el Gran Wyoming.

Probando el orgasmómetro

El presentador del programa también desconocía esta tendencia, pero Dani Mateo le ha explicado que se trata de lo que científicamente se llama respuesta sensorial meridiana autónoma o, como él ha recalcado, “no científicamente, ‘ruidos que dan gustito’”.

Ha querido comprobar el gustito que estos ruiditos le producían a su jefe y le ha sometido al orgasmómetro. Está claro que nada como una bolsa de torreznos para disparar la aguja.

¿Se convertirá algún día en streamer?