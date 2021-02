Demi Lovato cuenta los daños cerebrales que a día de hoy sufre por la sobredosis de 2018

Demi Lovato daba una la rueda de prensa para la premiere de su documental biográfico Demi Lovato: Dancing With The Devil donde se abría acerca de los daños colaterales de una sobredosis. Unas declaraciones que cobran mucho más sentido junto al tráiler que adelanta esta entrega para Youtube que ya está fuera.

Unos tres minutos de vídeo en los que habla de una sobredosis que estuvo muy cerca de acabar en tragedia allá en julio de 2018. “No sé por qué sigo sobria”, admitía ella entre las escenas de sus amigos y familia que confesaban palabras muy difíciles de escuchar: “Demi es muy buena escondiendo lo que quiere esconder”.

“Tuve tres accidentes cerebrovasculares y un ataque al corazón. Mis doctores dijeron que tenía de 5 a 10 minutos más”, cuenta la estrella del pop en el impactante vídeo. Ella misma se compara con un gato: “Estoy en mi novena vida”, y asegura que está volviendo a nacer.

Los periodistas en la sala de la premiere le preguntaron cómo le había afectado esta mala experiencia. “Me dejó daños cerebrales y todavía lidio con ellos... No conduzco porque tengo puntos muertos en mi vista, me costó mucho volver a leer”, explicaba la cantante de Sober. Y por duro que suene admitirlo, Lovato asegura que agradece vivir con las consecuencias: “Están aquí para recordarme lo que podría pasar si vuelvo a entrar en ese oscuro lugar otra vez. Estoy agradecida por esos recordatorios”.

“Fue un viaje muy doloroso, a veces cuando miro atrás me pongo triste cuando pienso en el dolor que tuve que soportar, pero no me arrepiento de nada. Estoy muy orgullosa de la persona que soy a día de hoy”, terminaba diciendo Demi. También ha dejado claro en esta ronda de preguntas por qué ha querido mostrar esto al mundo entero: “Si esto puede ayudar, espero que lo haga. Este es mi gran propósito en sacarlo ahí fuera”.

Pero el consumo de estas sustancias no es lo único de lo que va a hablar Demi, también de los traumas que sufrió después y de los que todavía no ha hablado. “Despertarme en 2018 y darme cuenta de todo el trabajo que me quedaba por hacer... Es sobre aceptarse a uno mismo, es sobre no conformarte con lo que otros creen que tú deberías conformarte”, decía ella.

Algunas caras del mundo del espectáculo aparecen en este tráiler: Elton John y Christina Aguilera, entre otros, admiten lo complicado que es ser joven y famoso. De fondo podemos escuchar el tema que da banda sonora al documental de la voz de Lovato que tiene el mismo nombre que el proyecto audiovisual: Dancing With The Devil.

Podremos ver la historia completa, los cuatro capítulos que la conforman, el próximo 23 de marzo en Youtube. Se verá previamente en el evento de SXSW Film Festival los días del 16 al 20 de ese mes.