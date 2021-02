Un usuario de OnlyFans carga duramente contra Sonsoles Ónega

Sonsoles Ónega no suele meterse en ningún lío. Sin embargo, la popular presentadora de Ya es mediodía se ha convertido en una de las protagonistas de la semana. ¿La razón? Su polémica entrevista a un usuario de OnlyFans, la conocida red social que genera contenido para adultos.

Manuel Reyes, el otro protagonista de esta historia, intervino este martes en el programa de Telecinco para explicar en qué consiste esta aplicación y cómo terminó él abriéndose una cuenta. "Siempre me había gustado hacerme fotos sugerentes y cuando llegó la pandemia dije: 'me tiro de cabeza'. El máximo que he ganado son 3.500 dolores al mes y en el hotel en el que trabajaba cobraba 1.200 euros”, contó.

Sonsoles no se mostró muy interesada en conocer la dinámica de Onlyfans. Sin embargo, los colaboradores preguntaron al invitado y para explicar su funcionamiento comparó esta plataforma con Netflix. La periodista no puso muy buena cara y no tardó en pasar a otra cosa, alegando lo siguiente: "A mí es que lo del dinero fácil no me termina de gustar y no sé si se puede comparar con una plataforma de creación audiovisual como Netflix".

“Me he sentido humillado por una ignorante”

En ese momento, Manuel Reyes no respondió. Fue después cuando el joven aprovechó sus redes sociales (en Instagram tiene casi 100.000 seguidores) para cargar duramente contra Sonsoles Ónega: "Estaba nervioso y no supe reaccionar, pero el dinero fácil no existe. Es más fácil que te maquillen y que los guionistas te digan todo lo que tienes que decir. Yo soy autónomo y detrás de los 3.500 que gano al mes hay mucho trabajo para que vengas a decirme que es dinero fácil".

"Me cansan los prejuicios y me he sentido humillado públicamente por una ignorante que no ha tenido el mínimo interes en saber a lo que había ido a hablar", añadió, visiblemente enfadado. "Tengo la sensación de que he dado una entrevista para nada, solo para que se devalúe mi trabajo. Me he sentido insultado. Dedicarme a lo que me dedico no me hace peor persona".