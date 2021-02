‘Me cuesta tanto olvidarte’, el esfuerzo tremendo de Mecano por sobrevivir cuando estaba al borde del abismo

Entre el cielo y el suelo fue el cuarto disco de Mecano. Se publicó el 16 de Junio de 1986, y si bien significó su despegue definitivo, llegó en un momento en el que el grupo estaba “al borde del abismo”, como reconoció Ana Torroja. Me cuesta tanto olvidarte fue el ejemplo claro de su enorme valentía y de su espíritu de superación cuando todo el mundo pensaba que estaban acabados. Arrancó entonces la etapa de mayor reconocimiento del trío. El 21 de Febrero de 1987, la balada de José María Cano, llegaba al nº1 de LOS40.

“Nos calentamos realmente mucho, muchísimo”

Las ventas de sus discos anteriores habían ido cayendo en picado, estaban descorazonados, su compañía, CBS, “había perdido la pasión, el enamoramiento que tiene que tener una compañía de discos hacia el artista, algo imprescindible”, recuerda José María. La bajas cifras de ventas de Ya viene el sol (1984) respecto a los anteriores, impulsaron a CBS a agotar el contrato con el grupo. Era una época aquella en la que, “si un grupo iba ‘pa’abajo’, moría seguro… con nosotros eso estaba en el aire. Cuando firmamos con Ariola todo el mundo decía es absurdo, están locos... todos se echaban las manos a la cabeza”.

Parecía que Mecano se acababa, pero no… con Entre el cielo y el suelo, Mecano echó el resto. En una entrevista realizada en 1995 por Joaquín Luqui, José María Cano rememoraba aquel momento para LOS40: “Nos calentamos realmente mucho, muchísimo. Nos dimos cuenta de que aquello tenía pinta de que se acababa y nosotros dijimos ‘no’… de esas veces que te matas ¿no? – ya a partir de ahí nos hemos matado siempre – pero la verdad es que en aquella ocasión hicimos un esfuerzo tremendo por sobrevivir”.

El primer disco español que superó el millón, a pesar del “ambiente hostil”

El alcance de Entre el cielo y el suelo llevó a Mecano mucho más allá de la supervivencia: se convirtió en el primer disco español que superaba el millón de copias. Todo un récord para una banda española. Parecía algo inaudito porque, como cuenta José María: “En ese disco llegamos incluso a fracasar. Ese disco salió con ambiente de fracaso…. el ambiente era tan reacio, tan hostil, que era imposible tener éxito”.

No fue así, claro… era como si el título tuviera algo de premonitorio, tal como comenta Joaquín Luqui y confirma Jose María: "El título del LP era casi como una especie de premonición ¿no?, vuestro primer LP con la compañía… Entre el cielo y el suelo, es decir, se puede subir desde aquí que parece que estamos ya a ras del suelo hasta lo más arriba”. “Exactamente” (“Y también se puede caer en picado”. “Conocíamos perfectamente las dos situaciones y sabíamos que ninguna de las dos era propiedad nuestra. Que ahí estaban para disfrutarlas y que por ambas podías pasar en cuestión de días, prácticamente pasas de lo más alto a lo más bajo. Yo oí una vez a Ramoncín decir que el ascenso era una especie de escalada tremenda, pero que la bajada era una especie de autovía con 18 carriles”.

Y como dijo Luqui: “el LP fue algo tremendo, estaba lleno de super canciones… LOS40 confiamos todos plenamente en ese LP, os apoyamos a muerte”. Algunas de esas ‘super canciones’, que por primera vez producían por completo los hermanos Cano, son hoy clásicos del pop español. Hasta ese momento, habían prevalecido las composiciones festivas y con más ritmo de Nacho. Y en esa línea fue el primer single, Ay, qué pesado. Para los siguientes, se apostó por las creaciones de José María: Cruz de navajas, Me cuesta tanto olvidarte o Hijo de la luna.

Cuando uno pierde a alguien importante en su vida

Me cuesta tanto olvidarte se estrenó el 1 de Diciembre de 1986. Compuesta y producida por José María Cano, es la canción cuya primera frase da título al álbum (“Entre el suelo y el cielo hay algo…”), una balada a piano que camina entre la nostalgia y el arrepentimiento. Muestra las dos caras de su autor: por un lado, decido romper contigo y tengo ‘la idea genial de echarte’, y por la otra, te echo de menos y ‘me cuesta tanto olvidarte’.

Supuestamente, José María se inspiró en una experiencia personal cuando escribió la canción que impulsaría la carrera de Mecano. Al parecer, había una destinataria real de su ‘declaración de amor’, con quien decidió romper su relación, aunque luego se lamentara de ello. En una entrevista para el medio mexicano El Siglo de Durango, Ana Torroja hablaba así del emblemático tema: “Quién no ha sufrido por amor, quién no sabe lo desgarrador que es un desamor y, por supuesto, es mucho más desgarrador cuando más joven eres porque no tienes las cicatrices. Es una canción en la que uno se da cuenta que acaba de perder alguien que era importante en su vida, aunque también he decir que cuando no tenemos algo, lo idealizamos y a lo mejor si volviera ese alguien lo volveríamos a alejar”.

“Esta chica parece que canta bien”

En Me cuesta tanto olvidarte, destaca especialmente la interpretación de Torroja, considerada una de las mejores de su trayectoria con Mecano. Demostraba aquí, que no solo podía cantar temas simpáticos… “hasta entonces, había una serie de cosas que Ana no podía hacer y no hacía, como que se bloqueaba, como que le sacabas del ritmo y se perdía. Querías que fuera un poco más interpretativa… a partir de este disco, empieza a tener otro lenguaje”, explicaba José María Cano en LOS40. Y Ana Torroja lo reconocía: "Empiezo también a saber manejar o empezar a saber manejar la voz de otra manera y a jugar con ella. Y es un disco en el que empieza a haber mucha variedad de temas y de maneras de cantar, y me daba pie a, un poco lo que ha dicho Jose, a canciones más interpretativas. Es como abrir una etapa en todos los sentidos, y en cuanto a mí sobre todo, es cuando se empieza a decir pues esta chica parece que canta bien… parece que canta”.

Cuando a Nacho Cano le preguntaban por las canciones que más le gustaban de su hermano en una entrevista de 1988 para LOS40, respondía: “Probablemente, en todos los LP's hay una canción estrella. En el primero fue Hoy no me puedo levantar, en el otro Barco a Venus y en Entre el cielo y el suelo fue Me cuesta tanto olvidarte”. De Descanso dominical eligió a Dalí.

Las otras versiones de Me cuesta tanto olvidarte

A finales de 2012, José María Cano reapareció acompañando al piano a India Martínez, en su versión de Me cuesta tanto olvidarte. La cordobesa incluyó el tema de Mecano en su álbum Otras verdades, y el mayor de los Cano se ofreció a tocar el piano y cedió su casa londinense para rodar el videoclip.

De Me cuesta tanto olvidarte se han grabado numerosas versiones a lo largo de los años, pero fue especialmente emocionante la interpretación de José María Cano, con su hijo Dani al piano, en el Congreso de los Diputados. Ese día de Octubre de 2019, se presentaba la Fundación Carme Chacón, de quienes los Cano habían sido buenos amigos. Aunque no es habitual que José María cante, lo hizo de manera excepcional para rendir homenaje a Carme, poniendo todo su sentimiento en su composición de 1986.

Uno de los 15 nº1 de Mecano en LOS40

Los tres primeros sencillos de Entre el cielo y el suelo, se convirtieron en tres números 1 en la lista de LOS40. Después de Ay qué pesado y de Cruz de navajas, el 21 de Febrero de 1987 llegaba a lo más alto Me cuesta tanto olvidarte.

Es una de las 15 canciones de Mecano que han alcanzado el puesto de honor. La primera fue Me colé en una fiesta, en 1982, y la última, El club de los humildes, el 16 de Mayo de 1998.