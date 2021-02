Ana Mena improvisa una versión acústica de ‘PORFA’, el tema de Justin Quiles y Feid

Si alguien dudaba de las grandes capacidades vocales de Ana Mena, el vídeo que vamos a compartir a continuación va a acabar con ellas. La artista ha subido a redes sociales un clip en el que ha versionado, de forma muy improvisada (como ella misma advierte en el pie de foto), el tema de Justin Quiles y FEID, PORFA. Y a pesar de la espontaneidad de la grabación, esta es impecable.

Lo artista lo ha hecho solo acompañada de la guitarra del productor, compositor y guitarrista Juan Carlos Fuget López y ha dejado con la boca abierta a todos sus seguidores. Los cantantes de la canción original han reaccionado al vídeo en los comentarios con emoticonos ardientes y decían: “Qué duroool”. Otros artistas como India Martínez comentaban: “Qué bonita eres”.

Esta canción fue uno de los hits que marcó el 2020 y que renació con el Remix de Maluma, Nicky Jam y Sech, una de las fusiones que está nominada a los Premios Lo Nuestro con muchas papeletas. Además de acumular 152 millones de reproducciones en Spotify hasta la fecha.

“Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo/ Perdí la cuenta de los días que no te he comido/ Me tienes como un loco buscándote, no te consigo/ A ninguna quiero tocar por estar contigo” con algunos de los versos que escuchamos de la angelical voz de Ana Mena.

Ana Mena en la lista de LOS40

Ana Mena es la gran protagonista esta semana en la lista, pues no solo es número uno con A un paso de la luna, a dúo con Rocco Hunt, sino que conserva su doblete; y da la casualidad de que la otra canción de la malagueña (Se iluminaba, con Fred de Palma) ocupa la posición de farolillo rojo.

O lo que es lo mismo: Ana Mena y sus compinches italianos abren y cierran el chart de LOS40. Los dos temas han sido número uno; Se iluminaba lo fue dos veces, mientras que A un paso de la luna va ya por su tercera semana (no consecutiva).