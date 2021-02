Jordi Évole acudía este jueves, 18 de febrero, al El Intermedio para promocionar Eso que tú me das, el documental sobre la última charla de Pau Donés que se estrena el próximo domingo 21 de febrero en laSexta para todo el mundo.

Jordi, quien ha acudido varias veces al programa como invitado, protagonizó un momento de lo más surrealista junto al Gran Wyoming. El presentador quiso charlar con él sobre algunos de los acontecimientos que marcaban la agenda de la actualidad. Por desgracia, el pobre Jordi Évole sufrió un ataque de cataplexia en pleno directo cuando el presentador empezó a dirigirse con él en tono cómico.

Fue una broma del presentador la que desencadenó este ataque de risa que no pudo controlar durante el resto de la entrevista. Jordi quiso saber si Wyoming estaba “cagado con el Covid”. El humorista fue muy rápido y le contestó: “Cagado no, llevo bolsa”. Desde ese momento el periodista catalán empezó a reírse a carcajadas sin poder controlarlo.

Jordi Évole sufre un ataque de cataplexia en directo durante su visita a ‘El Intermedio’

Wyoming, para intentar salir airoso del asunto, continúo haciendo bromas para el público. “¿Pero qué le pasa a este hombre? Te ríes como lloran los caballos”, dijo el presentador mientras veía a su invitado que se tiraba en la mesa de la risa.

La explicación de Évole

Évole consiguió tranquilizarse y explicó lo que le había ocurrido: “Tengo cataplexia y, a veces, cuando te ríes, pierdes la musculatura”. Jordi continuó explicando que lleva tiempo médicado: “Es una derivada de la narcolepsia, va en serio, me medico pero me haces mucha gracia y puedo caerme al suelo”.

Jordi quiso mandar un mensaje de apoyo a todas aquellas personas que sufren esta enfermedad y no pueden controlarla: “Hay mucha gente que sufre esta enfermedad, no me gustaría frivolizar, aprovecho para decir que existe y es jodida. En mi caso no es tan jodida, es un grado medio”.

Seguro que este ataque en pleno directo de Jordi Évole ayudará a muchas personas a entender un poco mejor esta enfermedad.