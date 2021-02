'La isla de las tentaciones' engañó a Diego y al público: aquí está la prueba

La isla de las tentaciones es uno de los platos fuertes de Telecinco esta temporada. Junto a la serie turca Love is in the air, el reality grabado en República Dominicana el pasado verano garantiza un pico de audiencia a la cadena de Mediaset cada jueves, cuando los espectadores, cada vez más fieles, se sientan ante la televisión a disfrutar de las idas y venidas de las cinco parejas que han decidido lanzarse a una feroz prueba de amor.

Anoche, el plato fuerte de la velada fue algo nunca visto. El programa, en un intento de revitalizar el formato en su tercera temporada, decidió mostrar a uno de los participantes lo qué estaba haciendo en ese momento su pareja en la otra villa.

El elegido, gracias al paoyo de sus compañeros, fue Diego, la pareja de Lola. El que fuese campeón de Esaña de Kick Boxing, vería durante diez minutos, tal y como Mediaset España indicó en un comunicado público antes de la emisión del programa, lo que sucedía en la otra villa "en tiempo real" y "a través de cuatro señales simultáneas". Así se lo explicaron a él y así lo supo también la audiencia.

Sin embargo, hoy El Confidencial ha adelantado la prueba del engaño y es que las imágenes hablan por sí mismas. Cuando Sandra Barneda da paso a las supuestas imágenes en directo desde Villa Montaña, Diego y los espectadores pueden ver cuatro planos distintos de la casa: en la parte inferior derecha aparecen Claudia y Toni, en la parte inferior izquierda Marina y Lobo, en la parte superior derecha Lola y Lucía y en la parte superior izquierda, un grupo de tentadores entre los que se distingue de forma clara a Carlos y Simone, Lara y además, vuelven a aparecer Marina y Lobo.

Un fotograma de las imágenes que le enseñaron a Diego. / Mediaset - LOS40

Maria y Lobo salen dos veces

Pese a que el programa aseguró que Diego estaba viendo imágenes en vivo de la otra villa, las imágenes señalan hacia una supuesta manipulación por parte del formato, pues Marina y su tentación preferida aparecen en dos de ellas. En una, acurrucados en el sofá y en la otra sentados junto a otros participantes del rality en el salón. Llevan la misma ropa y sus siluetas son inconfundibles.

Diego, contento con lo que vio

En ese momento Diego no pareció caer en la cuenta de que Marina y Lobo estaban repetidos en las imágenes que estaba viendo. El boxeador se centró en escuchar la converesación de que su pareja, Lola, estaba teniendo con Lucía en la habitación que ambas comparten y en la que su novia lloraba y se mostraba arrepentida de su acercamiento a Simone.

Esto, agradó a Diego. Aseguró que pese a que ella estaba sufriendo, él sentía algo de alivio al verla arrepentirse y no cerró del todo la puerta a una posible reconciliación. "Cuando me recomponga tampoco voy a estar de una forma que diga, te perdono y ya está arreglado. Me va a costar asimilar lo que he visto, pero me ha gustado verla así la verdad", aseguró la pareja de Lola que también admitió que él en se momento se sentía mal.