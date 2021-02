Katy Perry o Emily Ratajkowski comentan la reflexión de Halsey sobre el embarazo

Halsey está embarazada. Enterarnos de la noticia fue una sorpresa porque no sabíamos que estaba en ese punto de querer convertirse en madre. Lo hizo oficial con unas fotografías que nos permitían ver su avanzado estado de gestación. Olivia Rodrigo o Lauren Jáuregui fueron algunas de las que quisieron felicitarla nada más enterarse.

Está embarazada y cada vez se acerca más el momento de que tanto ella como el padre, el productor y guionista de Hollywood, Alev Aydin, tengan a su bebé en brazos. Y mientras llega ese día, la cantante comparte sus reflexiones sobre el momento vital que está atravesando.

“Febrero es el mes más corto, pero parece que los días están tardando mucho. Pero, ¿también va tan rápido? He estado pensando mucho en mi cuerpo. Es extraño verlo cambiar tan rápido. Pensé que el embarazo me daría sentimientos binarios muy fuertes sobre la ‘condición de mujer’, pero realmente ha nivelado mi percepción del género por completo”, aseguraba junto a una buena colección de fotos.

“Mi sensibilidad hacia mi cuerpo me ha hecho hiper consciente de mi humanidad y eso es todo. Haciendo algo extraordinario. Y es grandioso. Espero que el sentimiento dure. Cocino mucho, duermo aún más y leo muchos libros. Extraño a mi familia. ¡Y a vosotros también! 🧚🏼‍♂️ adiós por ahora”, continuaba tras repasar en qué anda liada últimamente.

En estado de liberación

Pero tenía más cosas rondándole la cabeza y no ha querido privarse de compartirlo. “Más sobre el tema: pensé que habría mucha expectativa o presión sobre mí para despertarme todos los días sintiéndome como una diosa de la fertilidad femenina, en cambio, me despierto y como cuando tengo hambre, duermo cuando estoy cansada y me concentro en hacer crecer a un humano. Y eso es todo lo que espero hacer. ¡Liberador!”, añadía.

Un sentimiento que comparten otras mujeres que han pasado por lo mismo que ella como Emily Ratajkowski que no dudaba en incidir sobre “el sueño ❤️❤️❤️❤️❤️”. Katy Perry también le lanzaba un consejo: “Estás a punto de realizar un verdadero milagro, ¡descansa y sé! ¡Te quiero! ❤️❤️❤️”.