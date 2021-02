Amaia Romero desvela sus planes en la música y van a tener que ver con “El encuentro”

Amaia Romero nos enamoró por primera vez hace más tres años cuando la conocimos en la academia de Operación Triunfo. Con tan solo 18 años, su sensibilidad a la hora de cantar y su naturalidad a la hora de expresarse cautivaron al público desde el primer momento. Tres meses después del inicio del programa, la joven se coronaba como ganadora de la edición tras interpretar el tema Miedo de M Clan al piano.

Una vez fuera de la academia, Amaia ha continuado siendo fiel a su música, apostando por sus propias letra y haciendo temas donde se siente cien por cien ella misma. Prueba de ello fue su álbum debut Pero no pasa nada, que salió el pasado 2019 y donde apostaba por un pop tranquilo.

Ahora, en una entrevista para el medio S Moda, Amaia ha hablado de sus próximos planes en la música y parece que van a tener mucho que ver con su última colaboración con Alizzz: El Encuentro.

“Quiero que El encuentro sea un nuevo punto de partida”, ha explicado la pamplonica. “Necesito que se note una evolución en mi carrera, también con la nueva música con la que estoy trabajando. Ya estoy trabajando sobre ella y la gente notará un cambio”, ha adelantado Amaia. De este modo, parece que aquel sonido de Pero no pasa nada quedará en un segundo plano.

Además, entre los planes de Amaia no está, ni mucho menos, convertirse en una princesa del pop. “Uy, es que a mí no me interesa nada eso de la diva pop. Ni sé cómo es una ni sé quién lo es ahora ni me preocupa serlo, yo no voy por ahí para nada”, ha dicho la joven a la famosa revista de moda.

Amaia, con los pies en la tierra

A pesar de ser una de las artistas más reconocidas de España, parece que la cantante tiene los pies en la tierra. La joven sabe que el triunfo que le dio el talent musical es efímero: “No tengo miedo a perderlo, esa no es la palabra, pero quiero ser consciente de que puede que un día dé un concierto y solo vengan cinco personas”.

Además, la cantante asegura que, aunque ahora no le da importancia al dinero, son sus padres quienes le recuerdan que tiene que cuidar de todo esto. Sin duda, parece que Amaia sigue teniendo las cosas muy claras. Esperemos que pronto podamos escuchar nuevo material suyo.