Bunbury reflexiona sobre el paso del tiempo en el vídeo de ‘El momento de aprovechar el momento’

La situación actual ha desembocado en una situación muy prolífica para algunos artistas. Es el caso de Enrique Bunbury, que el pasado 2020 nos sorprendió con dos discos de estudio. Nos contó cómo estaba viviendo todo el proceso en una larga y profunda conversación a distancia, pero el zaragozano no ha parado, y recientemente ha celebrado un concierto online para presentar su último álbum, Curso de levitación intensivo.

Bunbury no quiso publicar un sencillo previo de este nuevo álbum, pues tal y como confesó en la presentación, quería que el público escuchara el disco por completo. "Es un disco que considero urgente, que necesitaba sacar, que pensaba que las canciones tenían que salir en 2020 porque hablan de una forma o resuenan de alguna manera con respecto a esto que nos ha ocurrido a todos", argumentó el músico zaragozano.

Sin embargo, Bunbury ha comenzado a lanzar videoclips después de este lanzamiento, después de que todos hayamos escuchado el disco en su totalidad. Después de La Gran Estafa y El precio que hay que pagar, ahora publica el vídeo de El momento de aprovechar el momento, en el que mezcla un estilo documental, poético y estilizado con pinceladas góticas y realismo mágico. Ha sido rodado en Los Ángeles, y cuenta con la actuación de Stona Mane, integrante de the Compton Cowboys.

Es una pieza audiovisual que se basa en una reflexión muy personal sobre el tiempo y el poder transformativo de lo cotidiano. El videoclip ha sido dirigido por Sergio Abuja, con quien ya había trabajado para el vídeo de Deseos de usar y tirar.

Con Curso de levitación intensivo nos mostró un cambio de ciclo y que está absolutamente influido por lo que ha sucedido en 2020. "Este es un disco que cierra este periodo desde Palosanto (2013) hasta ahora, estos últimos discos más contemporáneos, y me lleva en una dirección que intento intuir pero que no sabría definir porque no estoy ahí todavía", decía el músico en la rueda de prensa en la que presentó el disco.