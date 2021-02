Sebastián Cortés sigue con su esencia lofi-pop en ‘No Te Quiero Ver’: ¡Mira el videoclip aquí!

Sebastián Cortés, el joven madrileño que se hace poco a poco un hueco en la industria urbana, lanza nuevo tema y videoclip: No Te Quiero Ver. Él es de esta generación que rompe con las paredes de los géneros musicales convencionalmente establecidos y opta por un sonido innovador. Este nuevo regalo sigue la línea del lofi-pop con el que empezó, colándose en su próximo EP que se espera más bien pronto este año de 2021.

No Te Quiero ver es una creación de Silk Soul Media que se desarrolla en Vejer de la Frontera, Cádiz, un pueblecito cerca de la playa en la que se cuenta una historia de desamor que (no) se cura con alcohol. “Estoy borracho por todas las cositas que dolieron tanto/ Por todas las veces en que me hiciste daño/Me siguen matando/ Pero no tenerte cerca se me hacía to’ raro”, dice la letra.

También es un canto a la infancia, los niños del videoclip se hacen los protagonistas, de día divirtiéndose, de noche quemando sus peluches y juguetes. “Estoy loquito la cabeza/ Solo porque tú no me dejas/ Así que bye bye, vete bye bye”, continúa cantando Sebastián.

Ya sacó Solo Me Quieres Cuando Estás Triste que en esencia lleva el mismo estilo tanto musical como estético de esta nueva canción que el artista asegura será “tu nuevo tema favorito”. Si no le tienes fichado ya, tal vez te suene de su colaboración con Alba Reche en La Posada, el single más escuchado según los números de Spotify que ya marcan los 5 millones de reproducciones.

“Yo me imagino La Posada como un lugar de fiesta, para poder disfrutar y sobre todo dejarte llevar. Un lugar donde no existe el juicio, que tú tienes que estar y ya”, nos contaba la cantante de quimera sobre el concepto. Estos datos están muy a la par con Dos X Tres en solitario que tanto gustó a sus seguidores el año pasado.

Otros grandes temas de esta promesa que añadir a tu playlist son Me Da La Vida y Borracho. Dale al play y descúbrele si todavía no lo has hecho.