Alice Kellen nos trae la historia de amor de un músico macarra y una modelo aburguesada en La Movida madrileña

Los polos opuestos se atraen. ¿Cuántas veces hemos escuchado o hemos recurrido a esta frase hecha? Si forma parte de la manera popular de expresarse, por algo será. Está muy presente en las historias de amor y, por eso, no nos extraña que Alice Kellen haya recurrido a este tipo de relaciones universales en su nueva novela.

Tú y yo, invencibles nos cuenta la historia de Juliette y Lucas, una modelo que se ha criado en una casa aburguesada y un músico de origen humilde que compagina su grupo con su trabajo en un taller mecánico. Ambos cruzan sus caminos en el Madrid de finales de los años 70 y viven juntos la explosión cultural de La Movida madrileña.

Las diferencias unen

Él empezó a escuchar a Led Zeppelin, Rod Stewart y The Who gracias a su primo del que acabó heredando su guitarra. Y lo que no pensaba que fuera algo serio se acabó convirtiendo en su gran pasión. Aunque para vivir trabaja en un taller mecánico, acaba convirtiéndolo en su local de ensayo, el de Los imperdibles azules. Su éxito llegó de forma inesperada y sus cuentas bancarias cambiaron totalmente.

Ella, tenía a sus espaldas una infancia con ausencia del calor de unos padres. Quiso ser modelo y lo consiguió, además en una época en la que esa figura empezó a conseguir un estatus de estrella y en un momento social y político de libertad. Una campaña la convirtió en ‘la chica de los pantalones amarillos’ y pronto perdió su anonimato.

Encontrarse cambió sus vidas. Sus diferencias lograron crear una atracción irrefrenable. Alice Kellen dibuja su historia en una época y un lugar muy determinado. El Rastro, La Bobia, El Penta o El Buda Feliz, traerán recuerdos a más de uno. Y como no podía ser de otra manera y como es habitual en la autora, la música se convierte en un protagonista más de la historia.

Ya lo dice ella misma, la canción que mejor podría resumir esta canción es Agárrate a mí, María de Los Secretos.

Ya estamos en mood nostalgia.