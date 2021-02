La Oreja de Van Gogh y su primer Básico 40: Amaia ‘se quedó muda’ y Pablo sufrió ‘un ataque de pánico’

El 21 de Febrero de 1999, La Oreja de Van Gogh ofreció su primer concierto Básico 40. Fue un acontecimiento muy especial porque, entre otras cosas, se iba a emitir en televisión por primera vez. Conscientes del reto al que se enfrentaban, los nervios acompañaron aquella tarde al grupo donostiarra en el Salón de Baile del Círculo de Bellas Artes. Amaia “se quedó muda” y Pablo Benegas sufrió un “ataque de pánico en silencio”. Hasta la botella de agua que había sobre el amplificador, temblaba.

Por entonces, los cinco amigos de LODV, tenían poco más de 20 años. Acaban de publicar su primer disco, Dile al sol (18/05/1998), y todavía tenían que pellizcarse para darse cuenta de que lo que estaban viviendo era real. Su estado era “de alucine general”: lo estaban petando.

Un Básico 40 muy especial

Y entonces llegó la oferta: ser los protagonistas del primer concierto Básico 40 de 1999. Estaban boquiabiertos, LOS40 habían sido siempre su emisora de referencia… “han estado siempre con nosotros, desde que nos empezó a gustar la música”. Amaia Montero, en una entrevista de 2006, manifestaba: “Los sábados por la mañana me ponía Los 40 Principales, me sabía la lista… tomabas la temperatura de lo que se escuchaba”. Y Xabi añadía: “La radio era Los 40 Principales, en el bus de mi cole la ponían”.

Por eso, aquella tarde de domingo del 21 de Febrero de 1999, La Oreja de Van Gogh era un manojo de nervios. Se enfrentaban a un concierto muy especial por muchos motivos. Además de ser su primer Básico 40, era su debut en directo para la televisión. Los conciertos Básicos, que desde hacía siete años se realizaban para la radio, daban el salto a la televisión y empezaban a grabarse para ser emitidos en 40 TV (Canal Satélite Digital) y Canal +. Los elegidos para dar ese primer salto a la pequeña pantalla fueron ellos, La Oreja de Van Gogh.

Amaia, en una imagen en directo. / TERESITA CHAVARRIA/AFP via Getty Images)

Amaia se quedó muda

La cita fue en el Salón de Baile del Círculo de Bellas Artes, ante un reducido grupo de asistentes y… varias cámaras. Amaia Montero fue la primera a la que pasó factura la tensión del momento. Se quedó muda: “Yo no me acuerdo cómo iba vestida, pero te cuento, el caso es que salí me entró como una especie de cosa en la garganta que... volví dentro y volví a salir. Se quedó muda, de los nervios, de la tensión ¿verdad? No, no, fue como este picorrrr".

Recordamos cómo iba vestida Amaia: top negro con cuello de pico, pantalón oscuro de pata ancha y un cárdigan largo de color tostado. Por cierto, que cantó sentada en un taburete la mayor parte del concierto. Solo se levantó cuando estaba interpretando Cuéntame al oído, la séptima canción del repertorio de 11 temas: 10 de ellos de su debut Dile al sol, y una inédita, Tic Tac (que incluyeron posteriormente en El viaje de Copperpot de 2000).

A Pablo le dio un ataque de pánico

Pablo Benegas, embutido en un gorro negro, sufría un ataque de pánico mientras tocaba la guitarra esa tarde. Lo contaban en LOS40, Xabi San Martín, Amaia Montero y Haritz Garde: "Recomendamos encarecidamente, a la Facultad de Psicología de aquí de la Complutense o la Autónoma que cojan trocitos del vídeo de Pablo Benegas, lo que es un ataque de pánico en silencio, una crisis de angustia… A lo largo de todo el concierto. Llevaba un gorro, pero el gorro cabe en mi pierna. No se le veía, iba con la gorra… nosotros que le conocemos… osea terror, quieto, quieto tocando, creo que movió ‘esto’ en todo el concierto. Estábamos muy nerviosos, es que realmente hacer un Básico es como… Es que era la primera vez que tocábamos en directo para la televisión... era un reto para nosotros".

Y la botella de agua, temblando

Y otra anécdota de ese primer Básico 40 de LODVG, la cuenta Xabi: "Salía, en el amplificador de Álvaro (Fuentes), hay una botella de agua mineral que está todo el rato a punto de caerse. Como te fijes, ya no puedes ver el concierto, porque estás todo el rato pendiente de la botella y está a punto de caerse… que aguanta todo el concierto... así no puedes dejar de mirar, es una pasada”.

Era como si esa botella de agua temblando sobre el amplificador reflejara el estado de excitación que afectaba al grupo. Aunque todos lo disimularon muy bien.

Los otros Básicos 40 de LODVG

Después de ese primer Básico 40, hubo solo otro más con Amaia Montero como vocalista. El 28 de Noviembre de 2003, el quinteto donostiarra presentó las canciones de su tercer álbum, Lo que te conté mientras te hacías la dormida. En esta ocasión, en el Círculo de Bellas Artes reinó la calma: “El primer básico era la primera vez que actuábamos en directo, en la tele, y aquí ya sabíamos lo que era actuar en la televisión, en este íbamos con más tranquilidad, con más serenidad y más calma, yo creo que salió un poco mejor”, recuerda Xabi.

El tercer Básico 40 de La Oreja de Van Gogh, y primero con Leire como vocalista, fue el 28 de Mayo de 2009. Presentaron A las cinco en el Astoria (2008). Y aún hubo uno más, esta vez en ’40 Café’, el 21 de Marzo de 2012, cuando cantaron los temas de Cometas por el cielo (2011).