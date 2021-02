Courtney Cox se atreve con la canción de ‘Friends’ al piano

Cuando pensamos en Friends, la sitcom por excelencia que triunfó en televisión durante diez temporadas, a todos nos viene a la cabeza la canción de su apertura. I'll be there for you fue un gran éxito de los Rembrandts que desde los años 90 va a estar inevitablemente unido a la comedia de los seis amigos que vivían en Nueva York toda serie de aventuras.

A la espera de que podamos ver el regreso de Friends, que sigue sufriendo retrasos por la crisis del coronavirus, sus actores principales no dejan de recordar la serie que los catapultó al éxito y a la que tanta fama le deben. Sus redes sociales siempre están llenas de pequeños homenajes, reuniones en las que podemos ver que la amistad sigue siendo igual de fuerte que años atrás, y muchas pistas acerca de sus próximos pasos profesionales.

Hace tan solo unos días, hemos comprobado la destreza de una de las actrices de la serie al piano. Courtney Cox se ha lanzado al piano para interpretar un fragmento de ese I'll be there for you tan mítico. Lo ha hecho junto al artista Joel Taylor a la guitarra. Cox, que interpretó a Monica Geller, esa adorable fanática de la limpieza, compartió su sorprendente interpretación junto con la frase: "¿Cómo lo hice?".

Las respuestas no se han hecho esperar en su post, subido a Instagram, y Miley Cyrus ha comentado "Rompe el maldito Internet ¿por qué no?". También David Beckham ha reaccionado al vídeo, mostrándose sorprendido con un OMG y varios emoticonos.

La actriz de 56 años está también preparando su regreso a los cines con otro de los personajes más icónicos de su carrera, que es el que interpretó en Scream, el clásico de terror. La quinta película de la franquicia se estrenará en 2022, y en ella veremos a Cox retomar su papel de reportera Gale Weathers, con Neve Campbell regresando en el papel principal de Sidney Prescott.