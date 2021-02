Justin Timberlake se disculpa públicamente con Britney Spears

He visto los mensajes, las etiquetas, los comentarios y las preocupaciones y quiero responder. Lamento profundamente los momentos de mi vida en los que mis acciones contribuyeron al problema, en los que hablé fuera de turno o no defendí lo que era correcto. Entiendo que me quedé corto en estos momentos y en muchos otros y me beneficié de un sistema que aprueba la misoginia y el racismo.

Quiero disculparme específicamente con Britney Spears y Janet Jackson, ambas individualmente, porque me preocupo por estas mujeres y las respeto y sé que fallé con ellas. También me siento obligado a responder, en parte, porque todos los involucrados merecen algo mejor y, lo que es más importante, porque esta es una conversación más amplia de la que deseo de todo corazón formar parte y crecer.

La industria está viciada. Está preparada para el éxito de los hombres, específicamente para hombres blancos. Está diseñada de esta manera. Como hombre en esta posición privilegiada tengo que hablar sobre ello. Porque desde mi ignorancia, no lo reconocí mientras estaba sucediendo en mi propia vida, pero no quiero volver a beneficiarme pasando por encima de otros.

No he sido perfecto gestionando todo desto durante mi carrera. Sé que esta disculpa es un primer paso y no me absuelve del pasado. Quiero responsabilizarme de mis propios fallos en todo esto y ser parte de un mundo que lo solucione y apoye.

Me preocupo profundamente por el bienestar de las personas que amo y he amado. Puedo hacerlo mejor y lo haré mejor", terminaba diciendo.