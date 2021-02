Ester Expósito genera aluvión de memes con su último look

“Le he robado el alma al aire. 😘”, escribía Alejandro Sanz junto a una de las últimas imágenes que publicaba Ester Expósito mirando al horizonte. Y es que esta rubia, bueno, más bien castaña ahora que se ha cambiado el color de pelo, levanta pasiones allá por donde va.

Q wapaaa”, comentaba Pablo Rivero junto a la misma foto. “Belleza ❤️”, añadía Jon Kortajarena. “Dos días después, te amo”, expresaba su compañero de Élite, Sergio Momo. Lo que está claro es que rubia o castaña, esta actriz enamora y de ahí que se haya convertido en una de las actrices del momento que no para de compaginar sus proyectos de interpretación con los de moda y publicidad.

Y, como no podía ser de otra manera, cada interacción suya en redes sociales tiene una gran repercusión en medio mundo. En uno de sus últimos stories aparecía con un look que no ha pasado desapercibido. Y en esta ocasión no tenía que ver con su ropa sino, una vez más, con su pelo.

La calvicie fake

Lo llevaba recogido en una trenza muy tirante lo que daba la sensación de que no tenía pelo. De ahí, que las redes se hayan llenado de memes haciendo alusión a que calva o no, sigue siendo igual de guapa.

Aunque, como suele ser habitual en este tipo de casos, no ha faltado el sentido del humor y la sátira, aunque seguro que ella se lo habrá tomado con sentido del humor.

Alejandro, de vacaciones

Y mientras ella luce cambios de pelo, su chico, Alejandro Speitzer, presume de vacaciones con amigos en Grecia. “Recuerdos Griegos... Desde mi momento Federer, hasta el momento de inspiración a lo Marc Anthony, ambos presenciados por @chapulo7 y @lifenautjoe”, escribía junto a las imágenes.

Está claro que ambos viven un buen momento.