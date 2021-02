El desnudo de Mala Rodríguez pasa al siguiente nivel: solo le tapa un emoji

Mala Rodríguez es un caso perdido para Instagram. La plataforma parece haberse rendido ante las publicaciones de la rapera, que normalmente suelen ir en contra su política de desnudos. Hemos de recordar que esta red social es muy exigente con este tipo de contenido, por lo que acaba eliminando cualquier foto o vídeo cuyos atuendos den poca lugar a la imaginación. Pues ahora la rapera lo ha vuelto a hacer.

Pero Mala ha decidido pasar al siguiente nivel, y directamente ha compartido unas fotos en las que la ropa brilla por su ausencia. Lo único que tapa sus partes nobles es un emoji de una sirena. En la otra imagen, el de un pez. ¡Qué sexy va esta chica siempre!

"Piscis Season (etiqueta a tu amigui piscis 🧜🏽‍♀️🐠)", dice la descripción de la foto. Como era de esperar, sus seguidores y amigos no han tardado en reaccionar. "¿Úrsula o Ariel?", pregunta uno. "El canto de las sirenas", añade otra seguidora. "Muy preciosa", halaga una de sus fans.

Otra de las que no han podido resistirse al encanto de nuestra protagonista es Lola Índigo, quien hace unas semanas le comentó con un "Ufff" en uno de sus desnudos. ¡La Mala levanta pasiones también entre los artistas!

Y es que si hay algo que ha demostrado en redes sociales es que no tiene ningún pudor en mostrar su cuerpo. Es por ello por lo que decidió estrenarse en OnlyFans, la red social para adultos en la que triunfa. Y es que cuando pensábamos que la de Jerez de la Frontera no podía sorprendernos más, vuelve a Instagram para demostrar que no hay límites que la frenen. ¿Qué podría ser lo próximo?

En cuanto a la música, parece que de momento tendremos que seguir disfrutando de su último álbum MALA, que llegó en mayo de 2020 con un repertorio de 11 canciones. ¿Cuándo escucharemos nuevos proyectos de nuestra protagonista? Aún se desconoce, pero esperemos que más pronto de lo que imaginamos.