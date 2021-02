Melyssa Pinto confirma delante de Tom Brusse que ha roto con su novio

La historia de Melyssa Pinto y de Tom Brusse es de esas que pasarán a la historia de la televisión porque fue ahí donde todos la conocimos y donde fuimos viendo su evolución. Llegaron a la segunda edición de La isla de las tentaciones para poner a prueba su relación y no consiguieron superar la prueba.

Les vimos en la segunda edición del programa llorando sin parar, sobre todo a ella, que era testigo de las infidelidades de su chico. Acabó un poco desquiciada e, incluso, se escapó de su villa para irse a la de su chico a cantarle las cuarenta. Pero no le sirvió de nada.

Tom y Sandra, una relación complicada

El francés ya había encontrado sustituta: Sandra Pica. Pero este triángulo amoroso no acabó ahí y sigue teniendo nuevos capítulos en los que siempre hay alguno que acaba dañado. Últimamente la que peor lo pasa es la que en su día fue tentadora y ahora pareja del francés.

Superar la desconfianza del que parece ser un mujeriego sin remedio y los continuos encuentros de su chico con su ex, van minando poco a poco su relación. Pero ahí siguen, luchando contra viento y marea para mantener su amor.

Mientras Tom y Sandra consolidaban su relación con una convivencia en común, Melyssa retomaba su historia con un viejo amor con el que ya había pasado muchos años: Manuel. Un chico discreto al que, a diferencia del francés, no le gusta nada el mundo de la televisión.

Nueva ruptura

Aunque se ha dejado ver en algún momento en el canal de Mtmad de su chica, lo cierto es que ha permanecido siempre en un discreto segundo plano. Y cuando la cosa parecía que iba bien y que Melyssa había recuperado de nuevo la ilusión, va y confirma, en el último debate de La isla, que la relación se ha terminado hace un mes.

Había dado la noticia en redes y Sandra Barneda ha querido confirmarla viendo la revolución que había causado. “No quería hablar de esto. No dejaban de preguntarme y he dicho hoy que sí. Terminó hace un mes y como él no le gusta la televisión no lo he dicho antes", anunció Melyssa que parece mucho menos afectada que con su anterior ruptura.

"Ha sido de una manera muy sana. Los dos nos queremos muchísimo, pero como personas. Y nada más", añadía antes de que Kiko Matamoros le preguntara, medio en broma, cuánto le duraban los chicos.

“Con Manuel estuve años. Yo estoy enamorada del amor, así que, que venga lo que tenga que venir", añadía ella. Ese, para Alba Carrillo, es el problema de todo lo que le sucede y es que lo de estar enamorada del amor, no es el mejor plan.

La reacción de Tom

Y mientras Melyssa confirmaba la noticia, Tom Brusse se ponía más serio de lo que estamos acostumbrados a verle. Solo unos instantes antes, le habíamos visto sonreír y echarse unos bailecitos mientras su ex se partía de risa.

Ahora que Melyssa se ha quedado sin novio, seguro que Sandra Pica se preocupará más que antes porque, lo cierto es que los colaboradores del programa no dejan de repetirle la complicidad que hay entre la ex pareja.

De momento, Melyssa, podrá hacer uso de Tinder, que para algo se ha convertido en imagen de esta aplicación de citas. Lo que está claro es que nos esperan nuevos capítulos de esta historia.