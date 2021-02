Los secretos y confesiones que Drew Barrymore y Cameron Diaz hicieron en la reunión de Ángeles de Charlie

Cameron Diaz hizo una inesperada aparición en The Drew Barrymore Show para sorprender a la que fuera su compañera de reparto en Los Ángeles de Charlie. Ambas actrices celebraran así, de esta forma tan improvisada, el 21º aniversario del estreno de la película que las convirtió en amigas inseparables con la ausencia del tercer ángel: Lucy Liu.

Mientras el programa recordaba las mejores imágenes públicas de ambas intérpretes celebrando sus reuniones junto a otras amigas, la californiana recordaba sus celebraciones: "Normalmente solemos estar juntas. No nos hacemos grandes regalos. Somos más de vivir la experiencia. Así que siempre intentamos ir a algún lado, hacer algo con las chicas y estar juntas. Cocinar, comer, pasarnos la noche despiertas y disfrutar lo máximo posible".

Durante este encuentro de ambas intérpretes californianas, ha vuelto a salir a la palestra la posibilidad de que se ruede una nueva entrega de Los Ángeles de Charlie, ya sea una tercera parte, una precuela o lo que sea. Ninguna de las dos actrices ha cerrado la puerta aunque el proyecto parece que está a años luz de que suceda.

"Estoy contenta de que la gente quiera que volvamos. Seremos como unas abuelas con tubos internos con Poo Poo..." confesaba Barrymore sobre el mote de Diaz. "Podemos hacer lo que sea mientras estemos juntas. Tengo toda una vida que vivir contigo". "Siempre he dicho: 'Nunca digas nunca'. Siento lo mismo" fue la respuesta de Cameron.

Pero mucho tiene que cambiar la situación y el proyecto tiene que ser extremadamente ilusionante para que Cameron Diaz salga de su retiro de la interpretación que anunción que sería definitivo hace apenas 4 días.

"Ahora que soy madre con una niña en su primer año no me imagino cómo sería estar en un set de rodaje durante 14 o 16 horas al día, lejos de mi pequeña. No sería la madre que soy si hubiese escogido eso en cualquier otro momento de mi vida. Nunca voy a decir nunca a nada en esta vida. Yo ya no soy esa persona. Pero... ¿Volveré a hacer una película? De momento no lo estoy buscando. ¿Lo haré? No lo sé. Ni idea" explicaba en SiriusXM hace unos días.

Es la segunda ocasión en la que ambas ángeles de Charlie se reunen en el show que Barrymore tiene para la CBS. El pasado año ya lo hicieron aunque en aquella ocasión participaron las tres actrices. O, bueno, más o menos, porque Cameron Díaz no se encontraba en Nueva York y tuvo que ser reconstruida como un holograma e insertada en el montaje final del show.