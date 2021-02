Anabel Pantoja comparte sus dos pruebas de embarazo

En las últimas horas se ha hablado y mucho del embarazo o no embarazo de Anabel Pantoja. Ha sido un tema recurrente en diferentes momentos. El peso de la colaboradora de Sálvame ha dado lugar a rumores en más de una ocasión, algo que a ella no le hace mucha gracia. Siempre ha dicho que el día que esté esperando un bebé lo compartirá.

Pero el tema sigue estando sobre la mesa, sobre todo, alimentado por los propios protagonistas. Los nuevos rumores surgían tras la foto que publicaba su chico, Omar Sánchez en la que se veía a la pareja, con la mano de él sobre la barriga de su novia.

Como único comentario añadió el emoticono de una rosa. Una imagen muy potente que dio pie a muchos comentarios. No faltaron los que interpretaron la fotografía como el anuncio de un embarazo.

Test de embarazo en ‘Sálvame’

En el programa de la colaboradora no dejaron pasar por alto esta imagen y quisieron despejar dudas sometiéndola a una prueba de embarazo. “Tengo 34 años y no he tenido ningún problema, ninguno ... Sí me he asustado porque haciendo cuentas...", confesaba Anabel antes de entrar en el baño.

"Dos rayitas sí... una no... ¿Está Anabel Pantoja embarazada? Hay dos rayitas. Está embarazada", anunciaba Carlota Corredera tras ver el resultado del test. “Le han reventado la exclusiva”, bromeaba Kiko Matamoros.

“Esto lo han trucado ustedes. Esto no es posible. Esto está mal", repetía una y otra vez incrédula ante el resultado. “¿Cuándo te tenía que venir la regla?", le preguntaba la presentadora. "A primeros de mes... y estamos a 22", contestaba Anabel. Desde luego, en el programa lo dieron por confirmado.

Explicaciones y nuevo test

Poco después, la colaboradora recurría a las redes para dar una explicación a la foto que había publicado su chico. “SE TRATA DE NO SEÑALARTE PORQUE TENGAS BARRIGA, SE TRATA DE QUE CUANDO ESTÉ EN EL ESTADO QUE ESTÉ LO DIRÉ, PERO POR MI SOBRE PESO O MI TRIPA DE MÁS NO DAR POR CIERTO QUE LO ESTOY. EN EL 2021 DESPUES DE ESTA PUTA PANDEMIA SIGAMOS ESTANDO EN LA EDAD DE PIEDRA CON ESE TIPO DE COMENTARIOS. TE AMO @omar_sancheze33”, escribía junto a la misma fotografía que generó todo.

No era la única imagen, la acompañaba otra igual, pero metiendo tripa y el cambio es evidente. Y, por último, añadía otra imagen en la que podíamos ver otra prueba de embarazo en la que se veía claramente que no está embarazada.

“Lo nuestro llegará cuando tú y yo queramos 🖤”, terminaba escribiendo Anabel para dejar claro que no es el momento. Unas palabras que se han llevado los aplausos de más de uno.