Ellie Goulding anuncia que está embarazada de su primer hijo

¡Ellie Goulding está de celebración! La cantante va a ser madre este mismo 2021. La cantante británica ha esperado bastante hasta hacer pública la noticia y es que, tal y como ha asegurado en Vogue, está embarazada de 30 semanas. Vamos, que muy pronto va a ver un mini Goulding en el mundo.

La intérprete de Love me like you do ha explicado que ha aprovechado estos meses alejados del ojo público para no tener que dar explicaciones hasta que empezase a notarse la barriguita.

Es cierto que los seguidores y seguidoras de la artista llevan sin ver a la joven en un evento desde el pasado agosto de 2020. “Tras eso, Caspar y yo hicimos una escapada por nuestro primer aniversario y nos enteramos. Fue una locura porque era nuestro primer aniversario. Ese no era el plan”, ha explicado la cantante para la revista Vogue.

La artista ha continuado explicando que gracias al embarazo se está sintiendo de una manera nueva: “Me siento humana. Tengo curvas y nunca había tenido. Lo disfruto. Mi marido lo disfruta”. Además, la joven reconoce que al principio le costó hacerse la idea ya que se veía igual en el espejo: “Sigues comiendo lo mismo, viéndote igual… y por un tiempo estuve negándolo. Estaba en una época fitness”.

Ellie Goulding se casó el 1 de septiembre con el comerciante de arte Caspar Jopling. Su boda, que tuvo lugar en el la Catedral de York, fue una fiesta a la que acudieron grandes personalidades como Katy Perry, Orlando Bloom o Beatriz de York.

Ellie ha continuado trabajando estos meses

Aunque la artista se ha asentado unos meses debido al coronavirus y a su embarazo en su residencia, no ha dejado de grabar música. Sin ir más lejos, Ellie lanzó el pasado 12 de febrero New Love junto a Diplo y Mark Ronson.

Además, la británica ha lanzado una nueva mezcla de su álbum Brightest Blue (que salió el pasado 2020) para meditar. ¡Cómo lees! Vamos, que la joven no ha parado.