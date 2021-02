Sister Bliss, de Faithless, desde Londres y Mala Rodríguez desde Barcelona se conectan para presentarnos su nueva colaboración: I Need Someone/ Necesito a Alguien. Un tema que originalmente se lanzó con Nathan Ball en el último disco del grupo británico al que titularon All Blessed. Este álbum supuso un punto de inflexión ya que rompió con los diez años de silencio musical de la banda y este se caracteriza por disparidad entre los artistas con los que han trabajado.

Con una conversación en ‘spanglish’, donde se escapan palabras sueltas de español e inglés, nos presentan este regalo musical que trata de temas como la salud mental, la fragilidad de ciertos momentos y de relaciones amorosas.

En un aura de femeneidad, las tres presentes en el Zoom charlamos sobre la nueva ola musical en la que reinan las mezclas de géneros, su camino hacia la igualdad en la industria musical y lo que le dirían a su yo de hace veinte años que empezaba en el mundo del espectáculo. Sigue leyendo.

Mala Rodríguez y Sister Bliss presentan ‘I Need Someone’: “Es duro ser jefa celebrando la femineidad”

J: Muchos se habrán preguntado, ¿cómo ha surgido esta colaboración? ¿Cuándo se han unido estos dos mundos?

Sister Bliss: Fue un feliz accidente, simplemente tuve unos sentimientos muy fuertes de que la canción podría funcionar con una colaboración en español ya que el mensaje es muy universal e importante, no quería que simplemente fuera una canción para el mercado anglosajón. Quería que la canción respirase y viviese por todo el mundo, el mensaje es muy potente y estábamos pensando con quién podríamos trabajar. La Mala no solo es cantante, es rapera, tiene una energía política y sentí que eso era lo más relevante para la música.

J: ¿Qué contribuye Mala a esta versión?

SB: Lo que ella ha dado es una sensación de poesía, una energía femenina y masculina que me encanta, fuimos muy afortunados de que dijera que sí. Pero pensamos muy cuidadosamente a quién queríamos... ¿tienen una conexión con la letra?, ¿tienen una voz especial? Eso es lo que siempre hemos hecho en Faithless desde el primer tema. Tanto con Cat Power como con Robert Smith de The Cure... gente que no son la típica colaboración para un tema dance. Algo inusual que te haga pensar. En el último álbum, All Blessed, está Jazzie B que es una leyenda, Damien Jurado que es un cantante indie, personas en las que no pensarías. Para mí eso es lo que hace al álbum poderoso e interesante. Faithless siempre ha sido la unión de dos culturas diferentes.

Mala: ‘I love when she plays everything so detailed’ (Me encanta cuando toca todo tan detallado). Para mí ella simboliza una música que tiene muchos pedazos de todo el mundo, pero siempre con compromiso. Para mí, que hayan pensado que puedo participar en esto es muy emocionante, me hace mucha ilusión y me siento como ‘oh, he sido buena’ (ríe). La música está súper sabrosa, poder meterle mis versos, es tan bonita, habla sobre necesitar a alguien. Es ‘huge’ para mí.

J: ¿Cómo te has desenvuelto en este tema que se aleja tanto a lo que estamos acostumbrados a escuchar de ti?

La femineidad puede ser fuerte y preciosa, no tenemos que ser duros y agresivos como un hombre

M: Pues genial, muy bien. Yo me considero poeta, rapera y música, así que me gusta cantar jazz, salsa... me gusta cantar versos, disfrutar de la música. Este beat, otro beat, ya sea cual sea el beat yo me monto.

J: ¿Cómo ha sido trabajar juntas? ¿Os habéis podido ver en persona para trabajar?

SB: No, ¡qué va! Con tecnología que estamos en el siglo XXI. Y obviamente por la pandemia, hubiera sido increíble haber estado juntas en el estudio. Algunas colaboraciones del álbum sí que hemos podido trabajar de forma más cercana, pero eso fue antes del Covid. Muy difícil para los músicos porque no podemos actuar, no podemos hacer lo que mejor se nos da hacer y conectar a gente. Lo estoy echando mucho de menos. Está haciendo de la música un problema, lo está haciendo un acto político porque debemos hacer música y tenemos que decirle al gobierno lo importante que es la cultura y el arte.

Un potente mensaje

J: La letra de ‘I Need Someone’ / ‘Necesito a Alguien’ puede evocar diferentes mensajes como, por ejemplo, el de un amor tóxico porque habla de que “were’re in pieces half of the time”. ¿Qué significado le dais cada una de vosotras?

SB: La mejor música es aquella de la que puedes interpretar de diferentes formas, pero para mí es muy sencillo, es un tema doloroso, ‘necesito a alguien’, pero es la verdad. Es también sobre una relación de esas que dices ‘¿oh debería llamarle o no?’ o ‘¿me van a rechazar?’. Los seres humanos a veces actuamos con muchísimo miedo, no solo hacia lo que no sabemos sino en nuestras relaciones personales, los momentos más difíciles son los que no tenemos amor o ‘corazón’ (dice ella en español).

Sobre todo, en relaciones amorosas, pero la canción también trata de la fragilidad de las cosas, estamos en una pandemia, en un cambio político, en una crisis climática. Es un gran momento en la historia y debajo de él está la humanidad intentando salir. Habla un poco también de la salud mental, de estar perdido en tu propia cabeza y no poder salir porque estás en un lugar de tristeza, depresión, miedo... Especialmente con la cuarentena, ha sido horrible para la salud mental a nivel mundial. Mi hijo está “en el colegio ahora mismo”, pero no lo está, está en frente de un ordenador. No ha visto a ningún amigo desde diciembre y a los 14 años quieres salir, quieres besar a chicas (se ríe).

M: Yo pensaba en esa situación en la que están los adolescentes, cómo pueden haber sobrevivido a esto. Es una locura tener 14 años y no poder salir a la calle y estar con tu gente. Parece que empieza una nueva forma de relacionarse. Es loco.

J: Tú has añadido tu composición al tema después, en la segunda versión, ¿qué has querido sumarle al mensaje?

M: Lo importante para mí en la letra era decir que hay veces que las cosas pasan y tú o te lo tragas o lo escupes. Y pienso que en la vida siempre tienes que sentirte bendecida por lo que te ha tocado, es más como ‘celebra lo que haya’ porque no sabes lo que va a pasar después. Son tiempos en los que, como estaba mencionando ella, piensas en suicidarte, en drogarte porque aislarte te puede llevar a sitios muy oscuros. Entonces, yo al menos, tengo que dar gracias por esto y encontrar una razón y una escapatoria a esto que está pasando.

Y cuando ella ha hablado de la necesidad de otra persona he pensado que hay veces tenemos esa persona que solo te da sexo y tú, sin embargo, necesitas una relación emocional. ¿Me comprendes? Esa persona que te quiere llamas, que quiere saber, a la que quieres contarle algo. Creo que esto ha sido lo más loco de la situación, que nos sentimos bloqueados unos con otros. Llegamos a la paranoia.

J: Quería preguntaros también sobre la fusión de géneros en esta canción, electrónica, hip-hop, toques urbanos... Parece que vamos en una dirección en la que cada vez hay menos división de estilos y categorías musicales, ¿cómo veis el futuro en este sentido?

SB: Espero que vaya a haber más de esto. Vivimos en un mundo diverso y rico. Faithless siempre ha intentado unir dance con rap, otras veces con hip-hop, otras con música clásica... todos en el mismo álbum. Que es como un experimento. En nuestro primer álbum Irreverence había incluso ópera que introducía un ambiente muy chill. Yo creo que si la canción tiene algo especial, llegará a la gente sin importar de qué genero sea. Además, la tecnología te deja hacerlo, yo puedo colaborar con Mala, con alguien de Colombia, con alguien en Suecia... sin siquiera salir de casa.

M: Yo creo que siempre habrá unos estilos más populares que otros. Sobre todo, por el contenido, es el contenido el que lo hace popular o no. Digo géneros o canciones, por ejemplo, si tiene contenido político no va a llegar a ser súper popular. Pero en cuanto a estilos está todo mezclado, no hay prejuicios, las nuevas generaciones han logrado que no haya barreras. Y esto ha sido consecuencia de lo que ha hecho gente como Faithless porque yo recuerdo de pequeña escuchar a artistas de Londres y era todo un atrevimiento, fresco, loco.

Igualdad en la industria

J: Si algo tenéis en común es que las dos lleváis más de 20 años trabajando en la música, en terreno mayoritariamente dominados por hombres... Tú Mala en tus orígenes con el rap y Sister Bliss con el dance y hip hop.

M: ‘I would kiss my younger me’. Sí, yo la besaría en la boca.

Lo importante para mí en la letra era decir que hay veces que las cosas pasan y tú o te lo tragas o lo escupes

SB: Yo le diría, ‘no tienes que ser como un hombre para triunfar’. Creo que cuando era joven fue duro estar rodeada de hombres para todo. Pero como mujeres tenemos que ser fuertes en nuestras opiniones. Es muy difícil esta pregunta. Por un lado, quiero decir sé el cambio que quieres ver, para ser el modelo a seguir de otras mujeres. Yo me inspiré de otras mujeres DJ’s, pero tampoco había una mujer que tocara, que produjera, que estuviera al teclado, que compusiera, que fuera DJ todo a la vez. Creo que a la gente le daba miedo de joven (ríe).

Así que sí, le diría que no tiene que ser bruta para hacer llegar su opinión. Puedes hacerlo con amabilidad. Y por otro lado digo, ¿pero y si quiero hacerlo así? Si eres un hombre y eres mandón se ve como un buen jefe, en cambio si eres una mujer, se ve como una dura b*tch. Es duro ser una jefa celebrando la femineidad. La femineidad puede ser fuerte y preciosa, no tenemos que ser duros y agresivos como un hombre.

J: ¿Sientes que eres y has sido un modelo a seguir para futuras generaciones?

SB: Tengo que decir que ahora hay muchas más mujeres haciendo lo que yo hago que cuando yo empecé y solo eras cinco o seis las que llegaban a tener renombre en la industria. Y ahora, hay muchas mujeres que se están metiendo en el mundo de la electrónica. Y creo que eso viene de la educación que recibimos que está condicionada por el género. Yo doy clases en un grado de música en la universidad también y soy mentora de chicas jóvenes que directamente me escribieron diciendo ‘quiero que Sister Bliss sea mi mentora porque tiene todo lo que quiero ser yo’.

Así que sé por experiencia propia que hay gente que quiere trabajar conmigo porque represento algo que no mucha gente hace. Hay pocas mujeres en los altos roles jerárquicos y para mí es importante que tengamos más control, que entendamos el negocio tanto como el lado artístico para que no nos exploten. Cada vez hay más mujeres en tecno produciendo música no solo siendo la imagen y la voz y creo que eso es un gran cambio.

J: Mala, ¿tú como ves la industria musical española ahora comparada a cuando empezaste?

M: Yo creo es muy importante que desde pequeñas tengamos mujeres referentes, eso nos va a dar alas y a creer con nosotras. Yo no sé si la industria ha cambiado a favor de la igualdad, lo que sí creo es que la mujer da dinero, pero no creo que eso represente que haya mujeres en el poder. No estoy muy segura de eso. Tú no vas a ver a una mujer protagonista de una película hasta que las mujeres no vayamos al cine a pagar por ello. No va a pasar de otra manera. Cuanto mayor poder económico tenemos, más podemos demandar: pelis protagonizadas por nosotras, canciones cantadas por nosotras, contando cosas sobre nosotras, etc.

J: ¿Tenéis pensado presentar esta canción en concierto juntas? ¿Habéis hablado sobre ello?

M: Me encantaría poder, i would really really love to sing that song in some venue in Méjico, en España, porque ha sido muy duro para los músicos. Ahora poder presentarla a una ‘little crowd’ es como muchas gracias. Pero seguro que sí, tengo mucha positividad, creo que todo pasa y nada dura para siempre. Llegará el día.

SB: Tenemos la vacuna y esto abrirá el mundo de la música, arte y creatividad para juntarlos y celebrarlo. La vida es una celebración.