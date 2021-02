Faithless ficha a Mala Rodríguez para una nueva versión de ‘I Need Someone/ Necesito a alguien’

Faithless, la banda británica liderada por Sister Bliss lanza nueva colaboración, esta vez con la española Mala Rodríguez, que ha puesto parte de su voz y corazón al tema I Need Someone/ Necesito a Alguien. Una canción originalmente de Nathan Ball en el último álbum de la banda al que titularon All Blessed y que supuso un punto de inflexión de la carrera ya que era la primera vez en diez años que sacaban nuevo material.

Salud mental, relaciones amorosas y aislamiento son palabras que posiblemente hayan protagonizado tu 2020 y 2021 por lo que son las temáticas que tratan este tema. Aunque, como Sister Bliss nos confesó en una entrevista, “la mejor música es aquella de la que puedes interpretar de diferentes formas”. Así que dale al play y descubre qué significa para ti.

Esta artista en mayúsculas cuenta a LOS40 qué ha supuesto el trabajo de Mala en este primer proyecto de 2021: “Lo que ella ha dado es una sensación de poesía, una energía femenina y masculina que me encanta, fuimos muy afortunados de que dijera que sí. Pero pensamos muy cuidadosamente a quién queríamos... ¿tienen una conexión con la letra?, ¿tienen una voz especial?”

Faithless y Mala Rodríguez se unen para una nueva versión de ‘I Need Someone’: Escúchala aquí

Sister Bliss, todo un referente femenino en la música tecno, dance, house y trip-hop con más de 25 años a su espalda reúne ya numerosos reconocimientos: siete sencillos Top 10, seis álbumes Top 10, una nominación al Premio Mercury y su cuatro veces platino Forever Faithless - The Greatest Hits. Este nuevo disco, All Blessed, no será menos.

Por otro lado, su fichaje, Mala Rodriguez es otra grande en la industria española que ha ganado tanto el Mejor Álbum Urbano como Mejor Canción Urbana en los Premios Grammy Latinos. También ha aumentado su éxito internacional con giras alrededor del mundo y tiene colaboraciones junto a Romeo Santos, Nelly Furtado, Calle 13, Juan Magán, Julieta Venegas, Beatriz Luengo, Lola Índigo o Ibeyi, entre otros muchos.

Es decir, que la mezcla de estas dos mujeres es formidable.