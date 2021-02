Zara Larsson lanza por adelantado ‘Look What You’ve Done’, un tema que saca el ‘Girl Power’ que llevas dentro

Zara Larsson lleva aguantándose bombazos musicales en la recámara desde agosto cuando estaba previsto sacar su nuevo álbum Poster Girl. Sin embargo, y esto ya no nos pilla por sorpresa, tuvo que ir posponiendo este lanzamiento hasta el próximo 5 de marzo.

A pocos días de la fecha, la artista sueca regala a sus fans un nuevo adelanto: Look What You’ve Done. Un tema fresco, juvenil, bailable, muy del estilo de la vocalista y es que, de hecho, asegura que es “uno de sus favoritos del álbum”.

La historia habla de un desamor del que se está curando porque sabe que nunca más volverá a hacerla daño. “So I ain’t crying anymore/ Stronger than I was before/ You keep calling me again/ But I keep dancing anyway”, dice el estribillo de la canción que continúa, “cus now that you’re gone/ I’m number one/ Boy I should thank you for who/ I’ve become/ Don’t need no one/ This girl’s having fun/ Watch me catch fire”.

Con temática Girl Power de un cuento que podría ser doloroso, la joven nos hace bailar y brillar. Si pudiéramos salir de fiesta, seguro que la pediríamos. Ella confiesa, sin ninguna vergüenza, que ella no compone todas las canciones por lo que podría tratarse de una historia personal, o no.

Se saben de pasadas rupturas amorosas de la artista, pero ahora mismo disfruta de su relación con el bailarín profesional Lamin Holmén que la acompañó en el precioso videoclip de Talk About Love ft Young Thug, un exquisito trabajo en el que bailan una compleja coreografía a dúo.

Aunque ya hemos escuchado varios adelantos, como las canciones WOW, Love me Land, Ruin My Life, y Talk About Love, aún quedan siete nuevas sorpresas que conforman el disco. Aquí está la tracklist completa, ¿cuál tienes más ganas disfrutar?

Día Internacional de la Mujer

También en línea de lo que trata este tema, la artista ha anunciado un concierto en vivo para Youtube en colaboración con IKEA para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. "¿Puede haber algo más sueco que esto?", bromeaba con razón ella en redes sociales. "Lo que pase en el stream afortunadmente no se quedará en el stream", seguía escribiendo ella en el post haciendo referencia a la lucha hacia la igualdad. Si necesitas música en directo de material nuevo de Zara, este es el mejor plan.