Zara Larsson anuncia el listado de canciones de Poster girl

Zara Larsson ya ha comenzado la cuenta atrás para el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio. A través de las redes sociales ha desvelado una de las escasas incógnitas que quedaba por conocerse de su nueva aventura musical: Poster girl.

"OK boom el listado del canciones está aquí. ¿Qué canción estás esperando?" ha escrito la solista sueca presentando los 12 temas que formarán parte de su nuevo proyecto. El próximo 5 de marzo se pondrá a la venta el sucesor de su exitoso debut So good.

De momento ya hemos podido disfrutar en 2020 de Love me land, A brand new day y Talk about love. Casi incluso desde el 2019 porque desde ese año, Zara Larsson ya hablaba de un nuevo proyecto discográfico al que parece que le ha costado dar vida. Ruin my life, Invisible, Love me land o Wow han sido algunas de sus últimas apuestas musicales con las que intentar repetir el éxito de la pasada década.

Talk about love es un tema muy romántico y pegadizo en el que la acompaña el rapero estadounidense Young Thug. Bajo la producción de Mike Sabath, ambos artistas crean un estribillo pegadizo y con mucho ritmo en el que dejan claro que "no quieren hablar de amor", solo quieren disfrutar del presente sin hacerse preguntas de lo que podría pasar.

Éste último ha sido el sencillo más reciente elegido por Zara Larsson como anticipo de este trabajo en el que, como podemos comprobar, no hay ninguna colaboración más salvo Young Thug y BTS en los citados singles.

Este es el listado de canciones de Poster girl: