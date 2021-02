Billie Eilish presenta la versión en directo de Ilomilo que te va a poner la piel de gallina

Billie Eilish tiene el estreno de A world's a little blurry a punto de caramelo. Pero para seguir calentando uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera ha querido darle un último empujón estrenando la canción que se ha convertido en banda sonora de este documental: Ilomilo.

La canción, incluida en el álbum de debut de la solista When we all fall asleep, where do we go?, ha presentado la versión en directo que va a ponerte la piel de gallina. Porque si le das al play se te van a disparar las ganas de volver a vivir un multitudinario concierto en primera persona, algo que desafortunadamente todavía no es posible por culpa de la pandemia.

El próximo 26 de febrero se podrá ver en todo el mundo el documental que ha seguido los pasos de Billie Eilish durante los primeros años de su carrera musical. Una locura de discos y conciertos que la han llevado a convertirse en uno de los mayores fenómenos recientes de la industria y que le ha valido para ser objeto de este acuerdo con Apple por un valor superior a los 25 millones de dólares.

La cantante ha abierto todas las puertas de su casa, de su familia y de su intimidad para esta película cuyo resultado para ella no ha podido ser más satisfactorio: "Tuve dolor de estómago durante todo el día pero no pude dejar de llorar de alegría. Nunca pensé que alguien pudiera capturar de una manera tan preciosa e íntima cómo me han ido las cosas".

Billie Eilish continúa ultimando los detalles del disco que recogerá el testigo de When we all fall asleep, where do we go? Desde que ese elepé se puso a la venta, la cantante ha publicado varias canciones (Everything I Wanted, My Future, Therefore I am, No time to die y Lo vas a olvidar) pero habrá que esperar para saber si formarán parte de este nuevo trabajo.

Ella mismo confirmó en su momento que serían 16 las canciones que formarían parte de este esperadísimo trabajo. Pero todo ello llegará después de su documental A world's a little blurry.