La reacción entre lágrimas de Billie Eilish tras ver The World’s A Little Blurry

Billie Eilish presentará el próximo 26 de febrero a todo el mundo su nueva película documental The World's A Little Blurry. Pero antes de que medio mundo pueda ver algunas de las intimidades que llevaron a esta joven estadounidense a convertirse en una de las mayores estrellas internacionales, la solista ha confesado su reacción al verlo por primera vez.

Parece que la salud mental será uno de los temas principales del proyecto, algo de lo que Billie siempre ha hablado abiertamente, tanto en entrevistas como en su música. Y eso es algo por lo que parece estar contenta a juzgar por las lágrimas de alegría que ha confesado que derramó.

Quedan 10 días para que AppleTV presente el proyecto y Billie Eilish tenía algo muy claro: "Estábamos en el salón de casa y estaba como 'No, no voy a dejar que nadie lo vea, ni si quiera mi familia, nadie lo va a ver hasta que yo lo haga' porque hay algunas cosas que realmente me mortifican".

Y como decía, el resultado no pudo ser más satisfactorio para la cantante: "Tuve dolor de estómago durante todo el día pero no pude dejar de llorar de alegría. Nunca pensé que alguien pudiera capturar de una manera tan preciosa e íntima cómo me han ido las cosas".

Billie Eilish: The World’s A Little Blurry cuenta la historia de mayoría de edad de la cantante y compositora y su ascensión al estrellato. Del premiado realizador R.J. Cutler, el documental ofrece un profunda mirada íntima al extraordinario viaje de esta adolescente que, con solo 17 años, se ha manejado en la carretera, sobre el escenario, y en casa con su familia, mientras compone, graba y edita su álbum de debut When we all fall asleep, where do we go?

En el documental de Apple Original Films en asociación con Interscope Films, The Darkroom, This Machine and Lighthouse Management and Media aparecen Billie Eilish, Finneas O’Connell, Maggie Baird y Patrick O’Connell. De momento no parece claro que vaya a adentrarse en el proceso de grabación de su segundo disco de estudio sino que se centrará en todo lo que ha sucedido hasta ese momento.