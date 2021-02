Mariah Carey le propone a Cardi B una colaboración y ella responde sin tapujos

Mariah Carey y Cardi B tienen algo en común, y no solo nos referimos a su pasión por la música. Ambas no colaboran con cualquiera. Pero, ¿y si se juntan entre ellas?

La respuesta la encontramos en una entrevista que la propia Mariah le ha hecho a la rapera en Interview Magazine. En uno de los fragmentos de dicha conversación, comienzan a hablar del racismo en la industria. Carey aprovecha y le hace una propuesta inesperada a Cardi que ésta no puede rechazar.

"Has obtenido menos de lo que otros artistas que no son de color, y aún así tu influencia ha ido más allá. Así que arreglemos eso. Vamos a hacer eso, vamos a lanzar nuestra colección de sujetadores, y un día de estos, ¿podemos hacer una canción juntas?", le pregunta la intérprete de Heroe. La respuesta de Cardi es evidente.

"Me encantaría hacer eso. Me gustaría hacer un tema que llegue al alma. Me rompiste el corazón cuando tenía 11 años y ni siquiera tenía novio", responde emocionada la cantante de Up.

De momento se desconocen más detalles al respsecto de esta colaboración, pero estamos seguros que ocurrirá antes de lo que imaginamos. La sed de nueva música invade a los seguidores de ambas artistas, por lo que éstas no tardarán en cumplir su deseo.

Mariah Carey celebró el día de San Valentín interpretando su canción más romántica. ¿Cuál? We Belong Together, que ha cumplido ya 15 años. Y es que la música de la neoyorquina ha inspirado a nuevas generaciones de artistas que también han conseguido triunfar por todo el mundo. Una de ellas es la propia Cardi.

La rapera decidió celebrar el día de los enamorados a su manera, que es recibiendo el regalo que su marido le hizo: una jaula de 20.500 dólares. ¡Qué nivel! Nosotros nos conformamos con escuchar esta colaboración que ya ha dado de qué hablar en redes sociales.