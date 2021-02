Omar Ayyashi nos cuenta cómo son Ester Expósito y Mina El Hammani en una sesión de fotos

Hasta el próximo 14 de marzo podemos ver en el Real Jardín Botánico de Madrid la exposición N5. Un proyecto solidario realizado en conjunto por Omar Ayyashi, el fotógrafo y marido de Cayetana Guillén Cuervo, y el diseñador Manuel Fernández. Ambos han decidido abordar el quinto objetivo de desarrollo sostenible marcado por Naciones Unidas en su agenda 2030 que tiene que ver con la igualdad de género.

Han contado con la participación de actrices tan destacadas como Belén Rueda, Mina El Hammani, Anna Castillo, Paz Vega, Rossy de Palma, Ester Expósito, Amaia Salamanca, Elena Furiase, Cayetana Guillén Cuervo, Juana Acosta, Bárbara Lennie y Jedet Sánchez.

Ellas se han puesto los vestidos diseñados por Fernández e intervenidos por diferentes artistas como Manolo Valdés, Juan Genovés o Luis Gordillo, entre otros.

Hemos hablado con el fotógrafo para conocer detalles del proyecto y de esas sesiones tan vip y hemos intentado conocer los detalles de sus impactantes fotografías.

¿En qué momento te planteas poner en marcha este proyecto y cuál fue la chispa que lo originó?

A Manu Fernández y a mí siempre nos ha motivado mucho la agenda 2030 y lo que hay que cumplir para ese año y el objetivo de Desarrollo Sostenible N5, que es la igualdad de género, nos pareció muy interesante en los tiempos que vivimos para abordarlo y afrontarlo. Empezamos a trabajar en ello hace dos años y medio.

Igualdad de género como tema central, ¿una utopía o una realidad cada vez más cercana?

Yo pienso que es una realidad, no podemos hablar de utopía. Creo que estamos conquistando muchísimas metas. Desarrollo Sostenible N5 habla de 9 metas que abordan todos estos compromisos que tenemos que adquirir, pero yo sí que pienso que es una realidad, que estamos cada vez más concienciados y que hay que luchar por ello.

¿Se puede considerar una exposición feminista? (ahora que tenemos el 8 de marzo a la vuelta de la esquina)

Yo no la consideraría feminista, estamos hablando de igualdad de género, aborda mucho más. La meta que asignamos a la fotografía de Elena aborda el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina. Si te fijas en todas las metas, no sólo hablan de feminismo, estamos hablando de igualdad de género, que no es lo mismo. Hombres y mujeres iguales.

El fotógrafo eres tú, un hombre ¿cómo es trabajar con tantas mujeres?

Maravilloso, qué te voy a contar. Soy un gran amante de la mujer. La mujer debería de regir el mundo porque sois maravillosas.

Han colaborado varias generaciones de actrices de este país, ¿habías trabajado anteriormente con todas ellas?

Con algunas así, con otras era la primera vez que coincidía con ellas. Aparte son amigas, Juana, Paz, Anna Castillo… Rossy de Palma es una grandísima amiga, Belén Rueda… Nos movemos en un círculo en el que siempre coincidimos en eventos o cena… bueno, coincidíamos porque ahora con la pandemia… llevamos toda una vida caminando. Somos conocidos o muy conocidos y siempre hay un contacto previo. Con ninguna de las actrices no había tenido ningún contacto previo, las conocía a todas previamente. Se trataba de hacerlo en confianza y se han involucrado sin ningún tipo de duda desde el momento uno.

Unas sesiones hechas en pandemia, ¿cómo ha sido?

La primera sesión fue con Belén Rueda en el Real Jardín Botánico y fue muy curioso porque llegamos allí y estábamos todos como asustados. No sabíamos cómo reaccionar con la mascarilla, los guantes, los geles… Nos mirábamos y ni nos abrazábamos ni nada, parecía que estuviésemos enfadados, hasta que al final hubo un poco una explosión dentro del camerino y dijimos ‘oye chicos, con mascarilla y todo vamos a besarnos de espaldas o algo porque parece que estamos mosqueados’ y volvió el buen rollo de estas sesiones que siempre tiene que haberlo.

Al margen de que todas las creaciones son una maravilla: ¿Cuál es el vestido que más te ha impresionado?

Me gustan todos, pero el trabajo de Grimanesa Amorós, el que lleva Juana Acosta es un traje del que me había hablado la propia artista, maravilloso. La intervención son los moldes de los pechos de ella misma a medida que iba avanzando su embarazo. Este vestido me parece muy especial por esa historia que tiene. Pero todos son fantásticos.

¿Cuál fue la sesión más complicada?

No ha habido ninguna de las sesiones muy complicadas. La de Belén Rueda quizás fue la más extraña de sensación. Yo iba más oxidado, a nivel fotográfico, habíamos estado tres meses encerrados y no tenía el desparpajo, pero duró diez minutos. La de Cayetana fue más complicada porque nos marchamos a la nieve, subimos al refugio de Cotos y nos trataron fenomenal. Por el frío y las condiciones… la cámara de fotos cuando baja de 5º te hace cosas raras, pero son cosas técnicas.

¿La más divertida?

Las de Paz Vega y Juana Acosta, las dos las hicimos en Patones de Arriba donde tenemos un grandísimo amigo que se llama Paco Bello y me gusta mucho subir allí. Esas sesiones en las que sales, te coges una furgoneta y te vas con todo tu equipo, son maravillosas y sí que son divertidas. La de Elena también fue muy divertida porque pusimos a Amy Winehouse, empezamos a bailar y se metió en el papel que vamos, yo ya la llamaba Amy en la sesión de fotos. Esa fue muy divertida, en el estudio de un amigo que es un grafitero maravilloso y nos lo pasamos fenomenal.

Y hablando de música, ¿qué otras bandas sonoras tuvieron tus sesiones?

Javi Reyes, que es el maquillador, va con su bafle pequeño y va poniendo sus temas. Depende un poco de la sesión. Yo intento animar y crear buen rollo. Me gusta mucho Anitta, Cardi B, Lucía Fernanda, la hija de Antonio y Mariola…

A Ester Expósito le gusta mucho el reguetón, ¿se lo pusisteis?

En maquillaje y tal sí que había reguetón porque lo puso ella. Pero luego la estuvimos fotografiando en el circuito del Jarama y había una carrera y sólo sonaban coches. A nivel ruido fue más incómoda porque sonaban los motores revolucionados y esa fue la banda sonora.

Hablábamos de Ester Expósito que junto a Mina El Hammani son la representación del fenómeno Élite, ¿qué destacarías de cada una de ellas?

Son chicas maravillosas, super profesionales, con lo jóvenes que son saben perfectamente lo que quieren y se conocen perfectamente. Son unas niñas estupendísimas, tengo una buenísima relación con ellas y de diez, son fantásticas. Siempre super a favor, todas palabras positivas para ellas.

Y si hablamos de igualdad de género, ¿ves diferencia educacional entre estas nuevas generaciones que representa Ester Expósito y las anteriores?

Hay muchas generaciones que podemos abordar. Las nuevas generaciones están más concienciadas. Yo me considero dentro de esas nuevas generaciones en la que no hay ese machismo de la mujer en casa, forma parte de un pasado muy lejanos. Las nuevas generaciones crecen más concienciadas y dentro de un mundo más igual y no hay que hacer tanto esfuerzo. Está el camino ya más hecho.

Hablando de Ester y Mina, ¿se las puede hacer una foto en la que no salgan tan guapas?

Una grandísima pregunta… Imposible. Pero a ninguna de las actrices, son todas bellísimas y las cámaras las quieren, de ahí que sea su profesión. Pero hay que encontrar su luz. Pero puedes sacarlas guapas y más guapas. Cada una tiene su luz y hay que dar el máximo para encontrar la luz que alcanza la excelencia de ellas. Y ahí está el secreto, si quieren volver a trabajar contigo es porque has encontrado ese punto de más. Ellas sencillas son maravillosas y no hay fallo, las vas a sacar guapas sí o sí.

Últimamente nos ha conquistado Jedet, ¿cuál es su punto fuerte de cara a una sesión de fotos?

Es fantástica, se conoce a la perfección y sabe perfectamente lo que quiere. Es muy trabajadora, lucha muchísimo por lo que tiene y ha sido un placer trabajar con ella. Hicimos la foto en la librería Ocho y medio y llegó estupenda, super a favor.

En Ocho y Medio hemos asistido a muchos conciertos. En tu exposición son todas actrices, pero si hubieras optado por cantantes, ¿con cuáles te hubiera gustado contar?

Guauuu, vaya pregunta. Me gusta mucho Rozalén, Cynthia Luz, Amaia Montero, que es la madrina de mi hijo. Rosalía me encanta…

Últimamente he visto mucho en tu Instagram a Ana Mena…

La he fotografiado ya dos o tres veces porque nos hemos hecho amigos. Hay una nueva generación, igual que hablamos de Ester y Mina, hay una de cantantes fantástica. Me tiene muy enamorado esta nueva generación de artistas, dentro de la cultura, que viene con mucha fuerza y eso es muy satisfactorio.

Hablabas de la luz que hay que sacar a cada modelo, ¿cuál es la luz que has encontrado en Elena Furiase?

Es luz en sí. Estoy muy enamorado de ella y lo sabe. La adoro por ella, su familia, porque es una persona diez. La luz de Elena es la que saca ella misma de dentro de sí misma.