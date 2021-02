Elena Furiase nos cuenta el día en el que se sintió poseída por Amy Winehouse

Omar Ayyashi es el marido de Cayetana Guillén Cuervo y un prestigioso fotógrafo que ha tenido frente a sus lentes a infinidad de celebs de nuestro país. Algunos de sus proyectos profesionales tienen un cariz solidario y es el caso de su última exposición, N5, que podemos ver hasta el 14 de marzo en el Real Jardín Botánico de Madrid.

Una serie de fotografías que tienen como modelos a algunas de las principales actrices de nuestro país, entre las que se encuentran, entre otras, Ester Expósito, Mina El Hammani, Jedet, Amaia Salamanca, Belén Rueda o Anna Castillo. Ellas exhiben los diseños de Manuel Fernández que han sido intervenidos por distintos artistas plásticos y que buscan un objetivo común: Concienciar sobre la igualdad de género.

Otra de las actrices que ha participado en este proyecto es Elena Furiase que no ha dudado en contarnos todos los detalles de su sesión que tuvo un aporte musical muy importante con Amy Winehouse como protagonista.

¿Cómo te plantean el proyecto y cuanto tardas en aceptar?

Me lo plantearon casi saliendo del confinamiento y lo hicieron mis agentes de prensa. Cuando me dicen sesión de fotos con Omar, acto solidario, es imposible que dijera que no. Estaba deseando que termináramos el confinamiento y me dieran fecha.

Igualdad de género, ¿hay una fórmula mágica para conseguirlo?

Es la educación. Como dice Omar no estamos ahora como estábamos hace 30 años, ni 40, ni 50 años, pero todavía nos queda mucho por avanzar. Los padres y madres tenemos que educar a los que vienen, en la igualdad, desde pequeñitos y hacerles ver que es lo normal y lo que hay que hacer. Que lo otro no tiene sentido.

¿Tú puedes hablar en primera persona de algún momento en el que hayas sentido esa desigualdad contra la que se lucha?

Yo, la verdad es que no. Tengo la suerte de que no porque vengo de una familia que es un matriarcado. Está mal decirlo, pero en mi familia mandamos las mujeres. Tenemos a nuestros hombres maravillosos a los que amamos. Mi chico es mi bastón, mi padre lo ha sido durante muchísimo tiempo. Mi hermano, mi hijo, que es la luz de mi vida… pero realmente las que hemos tenido la voz cantante en mi familia somos las mujeres. Mi madre en la mesa preside ella y mi suegra también. Es algo muy generacional de mi familia. Luego, sin embargo, el primer plato era para mi abuelo, pero también por educación porque era el mayor. No he sentido esa desigualdad en mi familia y tampoco en mi trabajo.

Si hablamos del mundo de la interpretación, el #MeToo cambió muchas cosas, ¿se quedó en nada o sigue vivo ese espíritu?

Todavía tenemos mucho que alcanzar, todavía sigue estando esa desigualdad en muchos ámbitos. Yo personalmente no la he sentido, pero eso no significa que no exista y haya que erradicarla. Simplemente luchar por una igualdad. Que haya los mismos personajes de hombres que de mujeres. El otro día una amiga que no tiene que ver con esto me contó que estaba haciendo una entrevista, había pasado las tres primeras y en la siguiente le dijeron que estaban buscando a un hombre. ¿Y para qué te hacen tres entrevistas para luego decirte que están buscando a un hombre? Y, sobre todo, si estás igual de cualificada, por qué estás buscando a un hombre.

¿Cómo viviste esta sesión de fotos?

Muy divertida. Sí es verdad que estaba todo el mundo con la mascarilla, con muchísima seguridad y muy protocolaria. Pero luego ver a Omar y todo el equipo, estábamos como una familia. Había buen rollo. La mascarilla es algo que nos acompaña y nos acompañará un tiempo y hay que incluirla en nuestro día a día. Omar es un encanto y me divertí muchísimo y sabe lo que hacer perfectamente. Hay fotógrafos que te ponen en una postura imposible y luego te pidan que te diviertas, ¿cómo? y Omar no. Te lo pone super fácil, es muy buen capitán y por eso nos saca tan guapas siempre. Es importante, cuando te están fotografiando, que te sientas cómoda y guapa, porque como te sientas incómoda por muy maquillada que estés y lleves el vestidazo del siglo, no vas a salir bien.

¿Qué destacarías de tu vestido?

Es una acuarela, es un cuadro. Está pintado de una manera impresionante. Conocí al diseñador en la exposición. Aluciné con el peso que tenía, solo de llevarlo te daba un empaque… cuando te pones un traje y es bueno y tiene personalidad, te cambia hasta la forma de moverte y ese traje lo consiguió. Ves la foto y ni yo, ni el grafiti, ni nada, el protagonismo lo tiene el vestido.

Sesión con banda sonora de Amy Winehouse, ¿quién eligió la música?

Es porque me pusieron un tupé y un rabillo muy grande y creo que Omar dijo ‘ponme a la Winehouse’ y claro, Amy, una mujer con tanta personalidad y tan fuerte que luego sufrió lo suyo. Se la veía tan fuerte y tan poderosa y fíjate. Mucha dependencia. Para mí y para todos es una diosa, una diva y ese día como que me poseyó. Estaba feliz y nos inspiró mucho.

¿Cuál de tus compañeras te ha impresionado más?

Las conozco a casi todas. A Ester la he visto un par de veces en persona, pero no tengo amistad con ella, pero con Mina, sí. Con Juana Acosta, la he visto un montón de veces. Paz Vega era la vecina de mi tía. Cayetana… todo el cariño que le tengo a Omar se vuelca en Cayetana. Belén Rueda… de hace muchos años. Rossy de Palma es de la familia. Todas me gustan, pero hay una que me gustó especialmente, no sé si porque es el único primer plano que hay así tan bestia, pero la foto me pareció sacada de una película de ciencia ficción. Es preciosa. La de Anna Castillo es una de mis favoritas. Es como una cosa de Quinto elemento, un Blade Runner, es super bonita.