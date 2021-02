Anabel Pantoja se emociona felicitando por su cumple a una de las chicas de ‘La isla de las tentaciones 1’

Anabel Pantoja vive su vida entre alegrías y penas y, normalmente, entre lágrimas en todos los casos. La hemos visto llorar, y mucho, en Sálvame, donde el culebrón de su familia la coloca en una posición complicada con la que tiene que lidiar constantemente.

Muchos de sus compañeros la acusan de ser una vaga y mala profesional y las discusiones con ella están a la orden del día. Ahora, el programa está centrado en descubrir si la colaboradora está, o no, embarazada. Consiguieron que se hiciera un test en directo que resultó positivo. Ella acudía a redes sociales para mostrar otro test que daba negativo. Así que, ahora está la duda sembrada.

Pero al margen de su vida profesional, disfruta de su vida personal en la que cuenta con muchas personas que la quieren y a las que quiere. Una de ellas fue una de las participantes de la primera edición de La isla de las tentaciones: Susana Molina.

Salió del Caribe soltera y desencantada con Gonzalo Montoya al que conoció en Gran Hermano y con el que convivió en Sevilla durante varios años. En esa ruptura, su amiga Anabel ha estado dándole todo su apoyo.

Regalo de cumpleaños

Ahora Susana ha cumplido años y ha querido hacerle un regalo muy especial. Le ha debido dar muchas vueltas, pero ha dado con la alternativa más emotiva. “No sabía que regalarte ... Creo que aquí se reúne parte de nuestra historia y aún faltan millones ... Te quiero feliz cumpleaños amiga @susana_bicho90 🎂 🎥 @itstonystory”, escribía junto al vídeo que ha compartido en su Instagram.

Un vídeo que recoge fotografías del tiempo que han compartido juntas. Está claro que ha habido muchas risas, muchas fiestas y mucha feria. Comienza el vídeo al ritmo de Lejos, de Mabbi y un toque más romántico y emotivo para terminar con Bzrp Music Sessions Vol 36 de Nathy Peluso y Bizarrap con las imágenes y vídeos que muestran su vertiente más guerrera.

Después de varias felicitaciones de lo que entendemos que son amigos y familiares, sale Anabel para lanzarle un mensaje: “Estaremos viendo el vídeo juntas y supongo que te habrás muerto de la vergüenza. Yo, simplemente, no sabía qué regalarte, simplemente quería decirte que gracias por haberme dejado ser tu amiga, porque quiero tenerte en mi vida siempre, porque nos has dado todos estos momentos y quiero seguir compartiendo contigo penas, alegrías, dramas… y quiero seguir siendo tu amiga. Te quiero, eres una tía de puta madre, me alegro que estés llegando a donde estás llegando y que, gracias, y me uno a todos los que han salido, de que eres un amor de persona. Te quiero”.

La homenajeada no tardaba en dar su impresión sobre el regalo de su amiga: “😂😂😂😂 resumen perfectamente lo que somos ❤️ Te quiero!!”.