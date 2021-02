Bebé Rexha o cómo dar un zasca directo a un hater

Bebe Rexha lleva años en la industria de la música regalándonos temazos como Ferrari o I’m a Mess. Sin ir más lejos, este 2020 lanzó Baby, I’m Jelous junto a Doja Cat. Un tema que no ha dejado de sonar desde su estreno. De hecho, la cantante estadounidense se animó a sacar un remix con la presencia de Natti Natasha para latinizar el hit. ¿El resultado? Aumentar el girl power de la original.

A pesar de que el tema original suma más de 55 millones de reproducciones solo en Spotify, parece que algunos usuarios de Twitter piensan que es poco. Por suerte, Bebe Rexha no tiene problema en contestar a aquellas personas que critican su trabajo.

Este martes 23 de febrero, la artista compartía una frase del tema Beez in the Trap que Nicki Minaj y 2 Chainz lanzaron en 2012. “Bitches ain’t shit and they ain’t say nothin”, escribía la joven.

Es entonces cuando un usuario de Twitter ha comentado con el siguiente mensaje: “Tu última canción fracasó”.

Por suerte, Bebe Rexha tiene la perfecta respuesta en forma de zasca para este tipo de casos. Y es que la joven ha respondido con un aplaudido y elegante comentario que demuestra que una auténtica queen: “Cierto, pero me quieren y sigo siendo rica”.

Cierto, pero me quieren y sigo siendo rica



Sin duda, Bebe Rexha no ha podido tener mejor respuesta. Por supuesto, sus seguidores y seguidoras han celebrado este zasca y el tuit suma más de 80 mil me gusta y 8 mil retuits en menos de 24 horas.

“Porque tú eres la mejor”, “Sí, reina”, “Tú sacaste el mejor álbum de 2018” o “Por favor, olvida estos comentarios, la gente está obsesionada con los charts”, han escrito sus seguidores.

Sea como sea, Bebe Rexha es una auténtica reina del zasca y esperamos que pronto lance nuevo material.