Bebe Rexha ‘latiniza’ Baby I'm jealous junto a Natti Natasha

Bebe Rexha publicó hace algunas semanas su más reciente proyecto musical. Baby I'm jealous fue su espectacular colaboración con Doja Cat que no ha dejado de sonar desde su estreno. Pero por si al tema le faltaba un picante la intérprete ha decidido sumar más girl poner con la presencia Natti Natasha en su remix.

Un intento de latinizar su hit en el que Natti Natasha lleva la voz cantante en castellano mientras que Doja Cat y la propia Bebe Rexha lo dan todo en inglés. "Natti Natasha es una chica mala y tenerla en el remix de Baby I'm Jealous le da a la canción un nuevo sabor y un nuevo ritmo. Natti también apoya a las mujeres en la música y al feminismo de la misma manera que yo. Tenerla en la canción ha sido algo totalmente natural" explicaba la autora de la canción sobre su nueva colaboradora.

"Estoy muy emocionada por poder colaborar con Bebe Rexha. Ella es un icono de la música y su canción la hace incluso más especial. Con la letra en ambos idiomas, espero que más seguidores sean capaces de identificarse con la canción y sentirse empoderadxs frente a las expectativas de la sociedad y se sientan más confiadas" ha confesado la dominicana en palabras recogidas por Billboard.

Baby I'm jealous es el título del primer sencillo del segundo álbum de estudio de Bebe Rexha cuyo título aún no se ha desvelado. De momento la solista estadounidense no ha anunciado más detalles sobre este trabajo. Si en el primer álbum pudimos disfrutar de sus influencias pop y electrónicas, seguro que con BR2 no nos va a defraudar: "Os prometo que tanto mi equipo como yo hemos estado trabajando más duro que nunca. Cada día, cada semana... No hemos parado. Este es el mejor proyecto en el que nunca he trabajado y el disco es mi favorito absoluto" escribió Bebe Rexha en sus redes sociales el pasado mes de julio.

La estadounidense no ha estado tampoco mal rodeada durante su carrera musical. Además de hacernos disfrutar con sus temas en solitario, la hemos podido disfrutar con J Balvin y David Guetta en Say my name, con Jax Jones en Harder, con Rita Ora, Cardi B y Charli XCX en Girls, The Chainsmokers en Call you mine o con Martin Garrix en In the name of love.