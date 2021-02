Lola reacciona al enterarse de que Diego ha pedido una hoguera de confrontación

Diego y Lola se van a reencontrar en la hoguera de confrontación que pedido él en el último programa de La isla de las tentaciones 3. O no, porque todavía no sabemos la decisión que ha tomado Lola. Lo que está claro es que los diez minutos en los que Diego pudo ver a su novia en directo le han hecho recapacitar.

En la primera hoguera vio a su chica tonteando con Simone y eso le hizo reaccionar con un infantil, ‘y yo más’ que le llevó a liarse con Carla. Lo que no sabe todavía es que con Simone ya no hay nada pero que ahora Carlos ha tomado el testigo. Todo eso lo verá en la hoguera de confrontación.

En La isla de las tentaciones: Hay más imágenes, hemos podido ver el camino en furgoneta de Diego a la sala de visionado junto a Sandra Barneda que le preguntaba cómo se encontraba. En la intimidad de una conversación entre dos, él se sinceraba.

El zasca de Sandra

"Siempre hago la comparación de cuando iba a pelear que me daba muchos nervios y también tenía tensión por lo que iba a pasar. Aquí parece raro, pero es eso multiplicado por mil. Yo con Lola más que una relación ya eran planes de futuro. Me dolería muchísimo ver que ser ha echado todo a perder, sobre todo por las primeras actitudes de ella, sería un desengaño para mí, la verdad", expresaba.

Ahí Barneda no ha podido resistirse a recordarle que él no se ha quedado quieto. "Por las primeras actitudes de ella, porque después tú te has dejado llevar...", dejaba caer. “Sí, también mi reacción. No me arrepiento, pero tampoco estoy orgulloso. Me encantaría ver a Lola arrepentida, así al menos veo que hay oportunidad. Si la veo de otro rollo ya sé que está todo perdido", avanzaba el cántabro.

"¿Quién crees que ha cruzado más el límite?", le preguntaba la presentadora. "Yo, pero por lo que vi de primeras, sino, no lo habría cruzado", se justifica él echándole la culpa de todo a su chica. Una reacción que ha tenido críticas en redes.

La reacción de Lola



También hemos conocido la primera reacción de Lola al enterarse de que su chico había pedido la hoguera de confrontación. Sandra Barneda apareció en Villa Montaña para anunciar que tenía un mensaje para una de ellas de su novio.

“Si Diego ha visto las imágenes, me puedo imaginar cómo estará”, aseguraba Lola visiblemente emocionada. Las lágrimas se multiplicaban cuando Sandra le informaba de que ella era la destinataria del mensaje.

“Diego ha pedido una hoguera de confrontación porque quiere explicaciones. No quiero que me contestes ahora, te voy a explicar los riesgos. En el caso de que no aceptes, abandonarás inmediatamente La isla de las tentaciones sin posibilidad de hablar con él y sola. Es una decisión importante que quiero que tomes con calma”, le decía.

El jueves conoceremos su decisión, pero ya admite que está “con miedo, le he fallado como novia, no sé, no sé, no sé”.