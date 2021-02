Las redes se vuelcan con Isaac, ‘el lobo’, tras verle llorar en ‘La isla de las tentaciones 3’

Isaac, ‘el lobo’, ha tomado mucho protagonismo en la tercera edición de La isla de las tentaciones y no por haber entrado con pareja sino porque todo apunta a que podría salir con una. Desde el minuto uno, este habitual de los realities, sintió un flechazo por Marina y parece que fue algo recíproco. La tensión sexual entre ambos es evidente y su acercamiento cada vez más pasional.

El tentador ya le ha dicho a la novia de Jesús que la quiere y no tiene intención de ponerle las cosas fáciles a la chica que, cada vez parece tener más claro que su historia con su novio ha terminado después de cinco años juntos.

El caso es que a Isaac le han comparado con Rubén, el tentador que puso en jaque la relación de Fani y Cristofer en la primera edición para, al final, dejarla plantada a ella que había elegido salir del programa de su mano.

Muchos le consideran un jugador que está haciendo muy bien su papel de tentador. Pero, tras el último Debate, parece que la imagen que muchos tenían de él, está cambiando, incluido la de Terelu Campos que se lo imaginaba de otra manera.

Solidarizándose con Simone

Y ese cambio de percepción ha llegado motivado por las lágrimas que le hemos visto derramar hasta en dos ocasiones. Y que conste, que, en ninguna de las dos por Marina, que ella, de momento, no le da más que felicidad.

Sus lágrimas han tenido que ver con sus amistades en el programa. Se ha acercado mucho a Simone, el italiano que confundió a Lola para finalmente ser rechazado por ella. “Tú no te rebajes por nadie", le aconsejó Isaac a su amigo una vez que se produjo el distanciamiento tan brusco con Lola.

Carlos, el tercero en este triángulo, que también tuvo su noche especial con Lola, aseguró que pese que sabían que habían ido a un concurso, no esperaban llevarse tan bien entre ellos. Han creado unas alianzas muy fuertes entre los chicos y lo que le sucede a uno, lo siente el resto.

Isaac se emocionó con esta declaración de amistad y se rompió. Acabó llorando desconsoladamente mientras no dejaba de repetir “no me lo creo, no me lo creo". Al final, ha tenido que ser Simone el que le consolara a él: "Yo estoy bien. Mira cómo estoy. Ella es una niña pequeña".

Pero Isaac, entre lágrimas aseguró que no entendía cómo Lola “había tenido los hue*** de utilizar" así a su amigo. "Cada persona tiene lo que se merece. Si ella quiere estar con una persona así, estoy feliz por ella, pero Simone no está. 'Stop'", acabó resolviendo el italiano.

Lágrimas por Lucía

Pero no fue el único momento emotivo para Isaac. También ha hecho muy buenas migas con Lucía. La novia de Manuel no puede dejar de llorar tras haber visto la doble infidelidad de su chico con Faima y Stefany en la misma noche. Parece que el tentador de Marina está en momento sensible porque también acabó llorando con su amiga.

Dos momentos de sinceridad y expresividad que en redes se ha vivido con mucha intensidad. Desde luego, a la posible próxima pareja de Marina no le han faltado apoyos.

Dicen que no hay dos sin tres, ¿serán sus próximas lágrimas por Marina o ella solo le va a seguir dando alegrías?