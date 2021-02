El día que Oasis consiguieron su primer Nº1 en una Lista 40 en la que también estaban AC/DC y Alejandro Sanz

¿Qué hacías a finales de febrero de 1996? ¿Qué música estabas escuchando entonces? Rebobinamos un poco en la Lista de LOS40 para traerte de nuevo los éxitos de hace 25 años.

Primer número de Oasis en la Lista de LOS40, y no podía ser de otra manera... Wonderwall, una canción díficil de superar, que ha llegado al 7 tras 7 semanas en la lista. Se confirma que (What's The Story) Morning Glory? es el álbum con que los Gallagher harán historia.

La canción con más semanas en lista es Nirvana de El Bosco, con los niños de la Escolanía de El Escorial elevándonos a los cielos, con la batuta y los controles, bajo seudónimo, del filarmónico Luis Cobos y del ínclito compañero de ondas y productor, Julián Ruiz.

La entrada más fuerte la protagoniza A Winter's Tale, extraída del póstumo de Queen, Made In Heaven, que es una canción precisamente escrita por Freddie e inspirada por su vistas frente al lago Lemán, en la ciudad suiza de Montreux, durante las sesiones de grabación de Innuendo.

Entre otras nuevas entradas en lista, encontramos a Los Rodríguez, con Para No Olvidar, su 4º single ya de Palabras Más, Palabras Menos, o el regreso de Sin With Sebastian tras Shut Up, llamado Golden Boy.

Siguen pegando fuerte esta semana los rockeros en Los 40 Principales, con AC/DC y Red Hot Chili Peppers, en el 15 y el 28 respectivamente, o los murcianos M-Clan llamando la atención con Perdido en la Ciudad.

Un jovencísimo Enrique Iglesias comenzaba a sonar en LOS40. / Gianni Ferrari/Cover/Getty Images

Gran auge también de nuestros solistas, con Alejandro Sanz ya en el podio de la lista, y con Sergio Dalma, Rosario, Manolo Tena, Mikel Erentxun o Los Secretos. Atención a la Experiencia Religiosa de Enrique Iglesias, que parece que empieza a acumular fans al estilo de padre.

Cierra la lista esta semana un nuevo dúo de hermanas danesas, Me & My, de estilo Eurodance... Su Dub-I-Dub, es pura dancemania.