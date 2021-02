Justin Bieber y Jaden Smith tienen algo entre manos

Es indudable que Justin Bieber y Jaden Smith mantienen una amistad inquebrantable. Una amistad que en más de una ocasión han llevado al estudio y sobre el escenario. Pues parece que se avecina un nuevo capítulo en esta relación profesional y personal.

Ambos artistas han compartido, al menos, una sesión de estudio, lo que indica que están trabajando en un nuevo proyecto musical juntos. ¿Quién sabe? Quizás lo escuchemos en el sexto álbum de estudio de Bieber. Así lo ha desvelado el canadiense a través de su su cuenta de Instagram, donde ambos protagonizan una de sus últimas publicaciones. "Una de las personas más inspiradoras con las que he estado", dice Justin en la descripción.

"Te amo, hermano", responde Smith. Otros compañeros de profesión de ambos artistas, como Chance The Rapper, no han podido evitar reaccionar ante la noticia. En el caso del rapero, ha dejado claro su estado de shock con unos emojis de expresiones de sorpresa.

La primera vez que Justin y Jaden se unieron en un proyecto musical fue en 2010 con el lanzamiento de uno de los mayores hits del canadiense: Never Say Never. Su videoclip supera actualmente los 994 millones de reproducciones. ¡Un auténtico éxito global!

Pero eso no es todo. Otros temas en los que han trabajado juntos son Thinkin Bout You, Happy New Year y Love Me Like You Do (Remix). Posteriormente, en 2020, fue Jaden el que lo invitó a participar en su canción Falling For You.

Justin y Jaden han demostrado ser auténticos creadores de éxitos. De momento se desconoce cuándo podremos escuchar lo nuevo que nos traen estos artistas, y también el título con el que llegará. Pero estamos seguros que, sea lo que sea, sonará en las listas internacionales.

Y tú, ¿tienes ganas de escuchar lo que traerán ambos referentes musicales?