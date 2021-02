Jaden Smith y Cara Delevingne, la pareja sorpresa de San Valentín 2021

Jaden Smith y Cara Delevingne se han convertido en la nueva pareja de moda de la prensa rosa en todo el mundo. Si 2021 nos sorprendía con la relación de Harry Styles y Olivia Wilde, San Valentín se ha encargado de unir con sus flechas al actor y músico y a la modelo.

El Daily Mail ha sido el encargado de dar la exclusiva publicando una serie de fotos en las que se ve cómo el hijo de Will Smith acude a una cita con la top model. Su regalo es un gran ramo de rosas y tras bajarse las mascarillas al estar en la calle, ambos se funden en un abrazo y en un beso.

Durante mucho tiempo, tanto Jaden Smith como Cara Delevingne han estado en diferente sintonía formando parte de diferentes 'crews'. Alguno de los mejores amigos de Smith son Justin Bieber o Hailey Baldwin con quien Delevingne no se lleva precisamente bien y con quienes ha protagonizado alguna más que sonada poléica. La más reciente, por Taylor Swift y Scooter Braun.

Durante muchos años, ambos han hablado abiertamente de su condición sexual. Algo que les ha llevado a tener parejas del mismo y de diferente sexo como Miley Cyrus, Jake Bugg, Michelle Rodríguez, Paris Jackson, Halsey o Ashley Benson (Cara) o Madisson Pettis, Kylie Jenner o Sarah Snyder (Jaden).

Cara Delevingne sorprendía hace unos meses a sus fans con el cambio de look radical para su nueva película, Toda una vida en un año, un drama romántico que protagonizará, precisamente, junto a Jaden Smith. Ambos parece que sacarán del rodaje algo más que un estreno en Hollywood.

"Me encanta Jaden, lo adoro con todo mi corazón. Es un artista fenomenal y me siento muy feliz de que la gente vaya a verle como un actor así. Nos rapamos la cabeza juntos al mismo tiempo... eso sempre formará parte de mi vida" expresó la modelo y actriz sobre su cambio de look.