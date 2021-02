Iker Jiménez invita al youtuber Un Tío Blanco Hetero a ‘Horizonte’ para tratar el tema de Pablo Hasél

El encarcelamiento de Pablo Hasél ha abierto un gran debate en nuestro país y han surgido muchas dudas sobre lo que hay detrás de los brotes de violencia que se han originado tanto en Cataluña como en Madrid. Ha sido uno de los temas que Iker Jiménez ha querido tratar en Horizonte.

Comenzó el programa leyendo un fragmento del Black Bloc, según él, “el manual de la guerra urbana moderna”. Decidió abrir una ventana para explicar el origen y repercusión de estos manuales, ¿hay conexión con esos grupos internacionales?, ¿es cierto que hay muchos menores empleados?... las preguntas no son pocas.

“Amigos de la policía que trabajan en esta investigación me dicen, ‘Iker, hay cosas que no puedes contar’. Pues las voy a contar”, avisaba sobre este tema. Reconocía que “hay sensación de desesperanza. Sociólogos, economistas, hablan de una juventud truncada que protesta de esta manera”.

“Esto no sólo pasa en España, está perfectamente coordinado y, sobre todo, a nivel europeo, se ve perfectamente que funcionan como una guerrilla”, decía Carmen Porter. Ella e Iker han analizado las imágenes de lo que ha ocurrido en España estos días y lo han comparado con lo que explica el Black Bloc.

“Vimos algunas imágenes de cómo hay cabecillas que van guiando a pequeños grupos y saben perfectamente el momento en el que tienen que actuar. Son los que agreden a los policías y luego hacen un pequeño camino para salir y confundirse con el resto de la gente. Tanto en este manual como en otros, está pautado que tienen que llevar herramientas para quitar baldosines para tirárselos a la policía…”, relataba Porter sobre las conclusiones de su investigación.

Selva Orejón, especialista en reputación digital y ciberinvestigación aseguraba que esto que ha sucedido en los últimos días, “es algo que se podía llegar a esperar dadas las circunstancias anteriores y el entrenamiento que se ha ido haciendo durante diferentes tipos de altercados que algunos de ellos han ocasionado disturbios bastante graves, pero casi nunca de este tamaño”.

Serafín Giraldo, inspector de policía y representante H50, se manifestaba en el mismo sentido: “Son grupos muy organizados, muy violentos que practican terrorismo urbano, guerra callejera”.

Un youtuber en la mesa

Otro de los invitados era Sergio Candanedo, más conocido como Un Tío Blanco Hetero (UTBH). Iker explicaba que en redes han criticado la elección de invitado, pero que le da igual porque él lleva a quien considera oportuno. Se trata de un youtuber que suele aparecer con uniforme y máscara en su canal para criticar las políticas identitarias.

“¿Qué soy yo?, soy el máximo exponente de la opresión y el patriarcado que es el tío blanco heterosexual opresor y no sólo me voy a llamar así, sino que al disfrazarme me voy a negar mi identidad”, explicaba sobre su nombre.

Sergio Candanedo, conocido en redes como Un Tío Blanco Hetero, es youtuber desde 2018 y acumula 340.000 suscriptores #Horizonte pic.twitter.com/cfRiNGyi4J — Iker Jiménez (@navedelmisterio) February 24, 2021

Iker tenía curiosidad porqué casi le lapidan por llevarle al programa y UTBH tenía una respuesta: “Hay mucha polarización en redes sociales, ahora mismo está imperando esta cultura de la cancelación, el ‘no me gusta lo que dices’ y vamos a intentar hacer presión por redes sociales para ver si así podemos silenciarte. Es el momento cultural en el que vivimos ahora”.

Descontento juvenil

Alán Barroso, politólogo y youtuber explicaba que la gente que se ha detenido en los últimos disturbios es de un perfil entre 18 y 24 años. “El problema es que solamente nos fijamos en un tipo de violencia y la violencia, ahora mismo, que sufrimos los jóvenes de nuestro país es que tenemos un 40% de paro, que el 70% de la gente que tiene un trabajo es temporal, que no pueden encontrar una casa, que no se pueden emancipar, que no saben lo que va a ser de ellos de aquí a diez años, que no van a poder formar una familia… ahora lo más revolucionario para un chaval joven no es estar tirando piedras sino tener una vida tranquila”, explicaba.

Los daños provocados por las protestas y disturbios superan el millón de euros en cuanto a elementos públicos en Barcelona #Horizonte pic.twitter.com/Zy9hvnHDIZ — Iker Jiménez (@navedelmisterio) February 24, 2021

UTBH opinaba que la libertad de expresión no es lo que está moviendo todo lo que está sucediendo porque, en este país, en realidad, nadie la defiende. “A mí me parece poco serio que se diga, en nombre de la libertad de expresión tenemos que defender que un rapero hable, por ejemplo, de matar policías o pegar tiros en la nuca a guardias civiles, pero estos mismos grupos justifican que un partido político vaya a Cataluña o País Vasco a dar un mítin y se le reciba a pedradas porque hay que combatir el fascismo y hay que ser intolerante con el intolerante”, argumentaba.

Barroso aseguraba que el que crea que todo lo que está sucediendo es “por defender a un rapero mediocre que dice barbaridades, está errando el tiro”. En ese sentido añadía que “un cantante diga barbaridades, le debería llevar a la ruina, pero no a la cárcel”, aseguraba mientras defendía que no es lo mismo meterse con el presidente o rey emérito que con una comunidad como la trans, mucho más vulnerable.

Debate en redes

Está claro que Iker Jiménez sabe elegir invitados para crear polémica y recoger opiniones extremas desde distintos lugares e ideologías. Y el debate se trasladó a redes.

Está claro que los youtubers van ganando protagonismo en los programas de Iker que ya hablo de ‘caza de brujas’ con los que se han ido a Andorra. Aunque no fueron los únicos que analizaron en el último programa, la violencia juvenil que marca la actualidad estos días. Diferentes profesionales analizaron esta situación que tiene mucho trasfondo y que diferenciaron entre los grupos organizados y los espontáneos y aseguraban que hay mucha instrumentalización de la juventud.